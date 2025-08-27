Nâng cao an sinh xã hội tại các phường ven biển TPHCM

Các chương trình này thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng và người cao tuổi, góp phần xây dựng cộng đồng vững mạnh và nhân ái.

Tiếp sức và thắp sáng ước mơ cho giáo dục

Trong lĩnh vực giáo dục, các tổ chức đã và đang nỗ lực không ngừng để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo không ai phải bỏ học vì lý do kinh tế.

Liên đoàn Lao động TPHCM, thông qua tổ công tác quản lý địa bàn số 5, đã tổ chức chương trình chăm lo cho học sinh tại phường Vũng Tàu vào sáng 6/8. Tại đây, tổ công tác đã trao tặng 20 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh, mỗi suất 1 triệu đồng, cho các em học sinh là con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn TPHCM tặng quà người lao động khó khăn (Ảnh: Tuyết Mai).

Chương trình này là một phần trong chuỗi hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động do tổ chức Công đoàn TPHCM thực hiện. Theo kế hoạch, tổ công tác còn trao 1.000 phần quà đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc 12 phường, xã, đặc khu; 100 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh và 80 phần quà đến các nữ công nhân lao động khó khăn.

Vào ngày 23/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hải, TPHCM, đã tổ chức chương trình “Tiếp sức cùng em đến trường” tại trường THCS Nguyễn Công Trứ.

Với nguồn tiền vận động từ hội viên và mạnh thường quân, hội đã trao 70 suất học bổng, mỗi suất 300.000 đồng, cùng 100 quyển vở trắng, 100 phần dụng cụ học tập và 100 bộ sách giáo khoa cũ cho học sinh khó khăn, hiếu học trên địa bàn xã.

Dịp này, hội cũng trao kinh phí đỡ đầu cho 2 em học sinh mồ côi, mỗi em nhận 500.000 đồng, với cam kết đồng hành để không học sinh nào bỏ học vì khó khăn kinh tế.

Tương tự, Hội Nông dân phường Tân Phước (TPHCM) đã tổ chức chương trình trao học bổng “Lan toả yêu thương, thắp sáng ước mơ” vào ngày 22/8. 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 550.000 đồng đã được trao cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2025-2026. Tổng kinh phí trao tặng hơn 20 triệu đồng được vận động từ các mạnh thường quân.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, các địa phương này còn khuyến khích sự sáng tạo khoa học trong nhà trường. Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng) tự hào với hai nhóm học sinh đã đạt giải nhì tại cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và được chọn đại diện TPHCM tham dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc lần thứ XXI.

Các sản phẩm sáng tạo bao gồm “Phao khoanh vùng thông minh, thân thiện môi trường”, giúp tự động khoanh vùng biển an toàn, phát hiện dòng xoáy, di chuyển theo mực nước thủy triều, định vị và hỗ trợ cứu sinh với nút nhấn SOS.

Nhóm học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh thử nghiệm sản phẩm phao khoanh vùng tắm biển thông minh tại biển Vũng Tàu (Ảnh: Cẩm Nhung).

Sản phẩm này đã được thử nghiệm hiệu quả tại biển Vũng Tàu và nhận được đánh giá cao từ lực lượng cứu hộ. Một sản phẩm khác là “Thiết bị hỗ trợ giám sát sức khỏe cho người cao tuổi” - thiết bị gọn nhẹ tích hợp nhiều tính năng như đo thân nhiệt, nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, nhắc nhở uống thuốc và thông báo các chỉ số vượt ngưỡng an toàn bằng giọng nói (công nghệ AI) đến người thân hoặc bác sĩ.

Thiết bị này đã được thử nghiệm thành công tại phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng và nhà dưỡng lão Nam Đồng (phường Rạch Dừa, TPHCM), thể hiện tính nhân văn và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Hỗ trợ người có công và hoàn cảnh khó khăn

Cùng với giáo dục, các hoạt động an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh để cải thiện điều kiện sống và bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Trong khuôn khổ chương trình của Liên đoàn Lao động TPHCM tại phường Vũng Tàu, Tổ công tác đã trao tặng 100 phần quà, mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Bà Phạm Thu Hường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, nhấn mạnh đây là hoạt động tri ân những cống hiến của người lao động và nâng cao trách nhiệm xã hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Ban Nội chính Thành ủy TPHCM cũng phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Tam Long tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Hoa, người có công với cách mạng tại khu phố Phước Hữu, phường Tam Long vào ngày 22/8. Ngôi nhà xuống cấp của bà Hoa đã được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, hoàn thiện khang trang với diện tích 122m2 và tổng kinh phí 100 triệu đồng. Mạnh thường quân còn trao tặng gia đình bà Hoa một chiếc tivi, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân sâu sắc.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM và đại diện doanh nghiệp trao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Hoa (Ảnh: Trúc Giang).

Trước đó, vào ngày 15/8, Hội Nông dân phường Tân Phước cũng đã tổ chức bàn giao công trình nâng cấp nhà ở cho hội viên Nguyễn Thị Loan (Chi hội Nông dân khu phố Ông Trịnh) có hoàn cảnh khó khăn với chi phí nâng cấp nhà ở trị giá trên 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhằm lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề của người dân, UBMTTQ Việt Nam xã Long Hải đã tổ chức chương trình "Ngày thứ bảy lắng nghe người dân nói" tại trụ sở ấp Hải Bình.

Tại đây, người dân được thông tin về hoạt động của chính quyền xã sau 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị trước đó.

Người dân đã bày tỏ sự hài lòng và đề xuất giải quyết các vấn đề tồn đọng như thủ tục hành chính (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), tình hình mất an ninh trật tự (trộm cắp), ngập úng do thiếu hệ thống thoát nước, đường dây điện xuống cấp và cần sửa chữa các tuyến đường hư hỏng. Lãnh đạo xã Long Hải đã giải trình các ý kiến và yêu cầu các cơ quan phụ trách khẩn trương rà soát để giải quyết kịp thời cho người dân.

Những hoạt động nêu trên cho thấy sự quan tâm và nỗ lực bền bỉ của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp tại các địa phương ven biển TPHCM, nhằm mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn cho người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế trong xã hội.