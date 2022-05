Nam thanh niên rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất tử vong

Ngày 30/5, Công an TP Thủ Đức - TPHCM - cho hay, danh tính nạn nhân được xác định là anh N.K.Q., 27 tuổi, quê Cà Mau.

Hiện trường vụ việc được lực lượng chức năng căng dây phong tỏa (Ảnh: B.T.).

Thông tin ban đầu, tối 29/5, người dân sinh sống tại một chung cư trên đường D2 (phường An Phú, TP Thủ Đức) nghe tiếng động mạnh ở khu mái hiên một tòa nhà nên chạy lên kiểm tra.

Đến nơi, mọi người thấy nam thanh niên nằm bất động. Lúc này, bảo vệ chung cư tiếp cận kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Ít phút sau, một cô gái chạy xuống trình báo nạn nhân là bạn trai, bị rơi từ tầng 22 xuống. Trước đó, cả hai vừa cự cãi nhau.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú, Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an TP Thủ Đức cũng có mặt dùng xe thang hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân xuống đất.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra xử lý.