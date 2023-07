Nam sinh viên năm cuối nằm bất động trên vỉa hè ở TPHCM

Ngày 31/7, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ nam sinh viên tử vong trên địa bàn.

Khoảng 23h50 ngày 30/7, người dân trên đường Tô Ngọc Vân đoạn qua giao lộ đường Cây Keo khoảng 50m (phường Tam Phú, TP Thủ Đức) nghe tiếng động mạnh phát ra từ phía ngoài đường.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc (Ảnh: Trần Long).

Đến kiểm tra họ phát hiện nam thanh niên nằm bất động trên vỉa hè. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên đã không qua khỏi.

Tại hiện trường, vết máu chảy dài cạnh nạn nhân và chiếc xe máy bị bể nát, biến dạng phần đầu.

Công an TP Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra vụ việc. Theo công an, khi xe máy chạy qua đường cong, có thể nạn nhân không làm chủ được tốc độ nên xảy ra tai nạn.

Lực lượng chức năng lấy lời khai nhân chứng (Ảnh: Trần Long).

Nạn nhân được xác định là anh L.M.T. (22 tuổi quê Bến Tre), sinh viên năm cuối của một trường đại học ở TPHCM.