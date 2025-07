Nam rapper dùng ma túy, lái Audi lạng lách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 24/7, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 1 Cục CSGT vừa truy tìm, xử lý tài xế dương tính với chất ma túy, có hành vi chạy xe lạng lách, chèn ép các xe khác đi cùng chiều, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hình ảnh chiếc ô tô do tài xế B. điều khiển chèn ép các xe khác trên cao tốc (Ảnh cắt từ clip).

Theo đó, lúc 18h ngày 23/7, tài xế V.X.B. (SN 1997, quê Hải Phòng) điều khiển ô tô Audi biển số 30M-000.xx chạy lạng lách, chèn ép các xe khác đi cùng chiều, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cảnh sát kiểm tra nam tài xế (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nắm bắt được thông tin trên mạng xã hội, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai truy tìm, xử lý nghiêm.

Đến gần 22h cùng ngày 23/7, cảnh sát đã dừng được chiếc Audi nói trên và tiến hành kiểm soát đối với tài xế B..

Tài xế B. dương tính với ma tuý (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả kiểm tra nhanh, tài xế B. dương tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo cảnh sát, nam tài xế trong vụ việc được xác định là một rapper.

Cục CSGT (Bộ Công an) phát đi thông báo về việc công khai số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) - nhằm tiếp nhận các thông tin phản ánh về trật tự, an toàn giao thông.

Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67).