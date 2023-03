Nam kỹ sư vội rời đi làm sau khi cứu người đuối nước

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 23/3, em T.V. (18 tuổi, quê xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An) trên đường đi học không may xảy ra tai nạn và rơi xuống sông Đào (đoạn qua xã Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An). May mắn nạn nhân được một kỹ sư xây dựng ứng cứu kịp thời, không bị đe dọa sức khỏe.

Anh Nguyễn Văn Bài (người đứng) lao xuống sông cứu nữ sinh bị đuối nước (Ảnh: N. Thanh)

Tìm hiểu của phóng viên, nam kỹ sư xây dựng nói trên là anh Nguyễn Văn Bài (38 tuổi, quê Ninh Bình). Qua điện thoại, anh Bài cho biết, đầu giờ chiều hôm qua, đang trên đường đến công trường làm việc, anh nghe tiếng động mạnh phía trên bờ đê. Theo hướng phát ra tiếng động, anh Bài chạy đến và phát hiện một chiếc xe đạp điện mắc ở cột bê tông sát mép sông Đào.

"Tôi nghĩ ngay đến tình huống người điều khiển xe có thể bị ngã xuống sông nên nhanh chóng chạy đến. Lúc này, dưới lòng sông có một người đang quẫy đạp và chìm dần, tiếng kêu cứu yếu ớt. Tôi cố gắng chạy thật nhanh, vứt đồ đạc trên người xuống rồi lao ra giữa dòng", anh Bài kể tiếp.

Khi anh Bài tiếp cận được thì nạn nhân đã đuối sức, trên người mặc áo khoác nắng dài nên bị vướng víu và chìm dần. Anh Bài cố gắng đẩy nạn nhân lên mặt nước để thở rồi vật lộn với dòng nước chảy xiết để đưa người bị nạn vào bờ.

Hai bờ sông Đào được kè bằng đá, không có điểm để bấu víu, trong khi đó nước chảy mạnh, anh Bài vừa đẩy nạn nhân vừa nương theo dòng chảy. Đến đoạn bờ sông có dãy phao cứu sinh, anh Bài đẩy nạn nhân vào bờ. Lúc này đồng nghiệp của anh Bài là anh Lương Thế Tài (quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và một số người dân cũng kịp tới nơi, hỗ trợ đưa nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn lên bờ.

Sau khi được sơ cứu, động viên tinh thần, nạn nhân đã bình tĩnh lại. Thấy tình trạng sức khỏe của nạn nhân ổn định, biết người nhà cũng đã nhận được thông tin và sắp đến nên anh Bài và đồng nghiệp rời đi, đến công trường làm việc.

Sau khi biết được sự việc, gia đình em đã tìm kiếm thông tin về ân nhân để nói lời cảm ơn.

"Bất kỳ ai trong trường hợp ấy đều hành động như thế thôi. Tôi không biết cháu bé là ai, cũng không cần thiết phải biết. Tôi mừng vì cháu không ảnh hưởng đến sức khỏe và tình mạng", anh Bài lí giải về hành động của mình.

Anh Nguyễn Văn Bài là kỹ sư xây dựng của Công ty cổ phần Omega Việt Nam (Hà Nội), được cử vào Nghệ An tham gia thi công xây dựng một công trình ở huyện Yên Thành hơn một tháng qua. Sau khi biết được sự việc, lãnh đạo công ty đã gọi điện hỏi thăm và tuyên dương hành động dũng cảm của anh Bài trên trang thông tin nội bộ của công ty.