Mưa tuyết lại xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Thời tiết giảm sâu dưới 0 độ C nên khu vực đỉnh núi Fansipan liên tục xuất hiện mưa tuyết (Ảnh: Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai).

Từ sáng ngày hôm qua (28/12) tới gần trưa nay, mưa tuyết đã xuất hiện ít nhất 3 lần trên "Nóc nhà Việt Nam" tạo phong cảnh kỳ thú thu hút rất đông du khách tới khám phá.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện tượng mưa tuyết xuất hiện là do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao.

Sáng sớm và chiều qua đã xảy ra 2 trận mưa tuyết kéo dài, lớp tuyết dày phủ trắng núi rừng Hoàng Liên Sơn và các công trình kiến trúc trên đỉnh Fansipan.

Du khách nặn người tuyết trên đỉnh núi Fansipan (Ảnh: Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai).

Đêm nay 29/12, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống các địa phương, sau đó giữ cường độ ổn định. Các địa phương có mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm sâu thêm.

Dự báo đêm 29/12, vùng thấp nhiệt độ giảm xuống mức 11 - 12 độ C, vùng núi dao động từ 6 - 7 độ C, thị xã du lịch Sa Pa giảm xuống 3 - 4 độ C. Các khu vực vùng núi cao ở Sa Pa, Ý Tý sẽ xuất hiện băng giá, mưa tuyết.