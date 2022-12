Chuyên gia lý giải vì sao mưa tuyết phủ trắng Fansipan

Tuyết phủ trắng ngôi chùa trên đỉnh Fansipan sáng nay 28/12(Ảnh: Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai).

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, chiều và đêm 27/12, vùng hội tụ gió trên cao đã hình thành trên khu vực tỉnh Lào Cai gây mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác.

Nhiều địa phương có mưa vừa, có nơi mưa to như: Xã Nậm Xây (Văn Bàn) 37mm, xã Bản Hồ (Sa Pa) 36,4mm; xã Nậm Xé (Văn Bàn) 39,2mm; xã Ngũ Chỉ Sơn (Sa Pa) trội hơn 42mm…, xã Tả Van (Sa Pa) mưa to với lượng 53,6mm. Mưa lạnh bao phủ khiến nhiệt độ các khu vực giảm thấp dần.

Mưa tuyết sáng nay phủ trắng cây rừng trên núi Fansipan (Ảnh: Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai)

Kỹ sư Lưu Minh Hải lý giải, khoảng 5h30 sáng nay, tại đỉnh Fansipan xuất hiện mưa tuyết với cường độ trung bình. Nguyên nhân do mưa tuyết từ phía Trung Quốc bị gió trên cao thổi bay xuống phía Nam; khi di chuyển đến Lào Cai gặp dãy Hoàng Liên Sơn, do bị ma sát với mặt đệm, tốc độ gió chậm lại khiến tuyết rơi xuống.

Ngày và đêm 28/12, không khí lạnh mạnh từ phía Bắc sẽ tràn xuống Lào Cai, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao hình thành trước đó. Các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 28/12, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 12 - 14 độ C, vùng cao trong khoảng 6 - 8 độ C, Sa Pa giảm tới 3 - 5 độ C.

Nhiều khả năng mưa tuyết, hoặc băng giá mạnh tiếp tục xuất hiện trên đỉnh Fansipan và lan tỏa xuống các vùng thấp hơn xung quanh.

Ngoài ra, các khu vực núi cao khác trong tỉnh Lào Cai cần đề phòng băng giá xuất hiện gây hại cho sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân địa phương.