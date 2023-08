Mưa to trong đêm khắp TPHCM, có nơi ngập hơn 2 giờ

Theo hình ảnh trực tuyến của ứng dụng cảnh báo ngập UDI Maps, các tuyến đường bị ngập nhẹ tập trung ở quận Gò Vấp từ 20h. Đây cũng là các khu vực thường xuyên ngập do mưa được Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) công bố.

Điểm ngập do mưa ở quận Gò Vấp tối nay xảy ra dọc các đường: Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu, khiến giao thông di chuyển chậm.

Trong đó, đường Nguyễn Văn Khối bị ngập kéo dài hơn 2 giờ.

Qua hình ảnh theo dõi mây vệ tinh, radar thời tiết, định vị sét của Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) Nam Bộ cho thấy, mây dông phát triển gây mưa, mưa rào kèm dông và sét trên khu vực phía bắc thành phố (Củ Chi, Hóc Môn, quận 12), các quận trung tâm gồm Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, quận 1, Bình Thạnh, Phú Nhuận, quận 7, quận 4 và TP Thủ Đức.

Trong những giờ tới, các khối mây dông sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo dông, sét ở khu vực kể trên, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác...

Lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 50mm. Cơn dông có thể kèm lốc, sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (8-14m/s), mưa lớn gây ngập úng cho khu vực các quận, huyện trên.

Theo Đài KTTV Nam Bộ, TPHCM mưa dài ngày trước dịp nghỉ lễ 2/9, chủ yếu hình thành do gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo diễn biến thời tiết trong 72-120 giờ tới, khu vực TPHCM nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng; đêm, chiều và tối có mưa nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bên cạnh đó, các tỉnh Nam Bộ cũng nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng; đêm, chiều và tối có mưa nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ từ ngày 1/9 đến 4/9 phía nam từ Trung tâm KTTV Quốc gia

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C; ở Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-34 độ C. Mưa dông có khả năng xảy ra kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

TPHCM: Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa vừa và dông. Xác suất mưa 70-90%. Gió Tây Nam thổi 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.