Mưa rải rác nhiều nơi sau những ngày nắng "như thiêu như đốt" ở miền Trung

Chiều 3/6, tại thành phố Huế đã xảy ra mưa to cục bộ, kèm gió giật mạnh sau những ngày nắng nóng gay gắt.

Một số hình ảnh được người dân đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, tại địa bàn quận Thuận Hóa, thành phố Huế đã ghi nhận cơn mưa kéo dài gần 1 giờ. Nhiều người cho rằng, cơn mưa đã giúp hạ nhiệt sau những ngày nắng nóng kéo dài.

Mưa lớn xảy ra tại khu vực trung tâm quận Thuận Hóa, thành phố Huế (Ảnh: Thừa Thiên Huế).

Đại diện Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế, cho biết trong 24 giờ qua, tại thành phố Huế đã xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trưa 3/6 ở vùng đồng bằng là 37.8 độ C, tại huyện Phú Lộc 38 độ C, huyện A Lưới 33 độ C.

Dự báo, ngày 4/6, tại thành phố Huế nắng nóng có xu hướng giảm dần, chỉ còn xảy ra cục bộ ở một vài nơi với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, độ ẩm thấp nhất 45-55%. Ngày 7-8/6 nắng nóng sẽ xuất hiện trở lại.

Chiều cùng ngày, tại thành phố Đà Nẵng bầu trời có kéo mây đen và gây mưa ở một số khu vực như quận Liên Chiểu, Thanh Khê, huyện Hòa Vang. Tuy nhiên lượng mưa ghi nhận được là khá khiêm tốn.

Biển hiệu không được chằng chống kiên cố bị gió thổi ngã vào chiều 3/6 (Ảnh: Hoài Sơn).

Ghi nhận tại một số vị trí tại huyện Hòa Vang, có lượng mưa lớn, tuy nhiên không kéo dài. Tại quận Liên Chiểu, trước khi mưa, trời có gió lớn khiến một số biển quảng cáo không được gia công kiên cố bị thổi ngã. Sau đó mưa chỉ xuất hiện rải rác, kéo dài khoảng 30 phút rồi dừng lại.

Điều này khiến nhiều người có chút hụt hẫng khi họ mong chờ một cơn mưa đủ lớn, giải nhiệt trong những ngày thành phố có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất lúc 13h ngày 3/6 phổ biến 36-38 độ C, độ ẩm thấp nhất 45-55%.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, từ ngày 5/6, nắng nóng có xu hướng giảm về cường độ, với nền nhiệt cao nhất phổ biến 34-36 độ C, độ ẩm thấp nhất 50-60%.

Đơn vị cũng cảnh báo, trong những ngày nắng nóng, trưa chiều có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết khác.

Tại Quảng Nam, mưa cũng xuất hiện ở thành phố Hội An. Ở một số địa phương khác như Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Ngãi, Nha Trang… trời nắng gắt, không mưa, nhiệt độ có nơi lên đến 37-39 độ C.