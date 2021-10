Mưa như trút, lũ dâng mênh mông, dân lội nước ngập ngang lưng về nhà

Dân trí Mưa lớn từ tối qua đến sáng nay 23/10 làm nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Nam ngập nặng, bốn bề là nước, người dân lưu thông rất khó khăn.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ tối 22 đến sáng 23/10, tại địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra mưa lớn trên diện rộng khiến một số khu vực thấp trũng bị ngập nặng, đường biến thành sông.

Trung tâm hành chính xã Bình Trung (huyện Thăng Bình) nước đã tràn vào.

Đến sáng 23/10, nước lớn đã băng qua tuyến Quốc lộ 1 đoạn chảy qua địa phận xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, Quảng Nam), một số thôn thuộc huyện Thăng Bình nước đã dâng cao khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.

Do ngập nước nặng nên người dân phải liều mình lội qua dòng nước lũ để đi mua thực phẩm, nước uống.

Trên tuyến Quốc lộ 1 dài khoảng 1 km qua địa phận xã Tam Đàn có 3 điểm nước chảy băng qua đường, trong đó điểm ngập nặng nhất là đoạn ngã ba dẫn xuống xã Tam Thăng.

Mưa như trút, dân liều mình lội qua dòng nước lũ để về nhà.

Tại địa bàn TP Tam Kỳ, do mưa lớn kéo dài liên tục nhiều giờ nên hầu như các tuyến đường ở TP này đều bị ngập nặng. Việc di chuyển của người dân, kể cả xe máy và ô tô đều gặp khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy.

Nước lớn đã băng qua tuyến Quốc lộ 1 đoạn chảy qua địa phận xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Trên tuyến Quốc lộ 1 dài khoảng 1 km qua địa phận xã Tam Đàn có 3 điểm nước chảy băng qua đường.

Trong khi đó, ở một số vùng ven TP Tam Kỳ như xã Tam Phú, Tam Thăng, Tân Thạnh… nước cũng tràn vào nhà gây ngập. Do ngập nước nặng nên người dân phải liều mình lội qua dòng nước lũ để đi mua thực phẩm, nước uống.

Trong đó điểm ngập nặng nhất là đoạn ngã ba Kỳ Lý dẫn xuống xã Tam Thăng.

Việc di chuyển qua lại của người dân vô cùng khó khăn và nguy hiểm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 6 giờ qua (từ 1h đến 7h ngày 23/10) các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến rất to như: Thăng Bình 165mm, Núi Thành 138mm, Tam Trà 127mm, Xuân Bình 123mm, Trà Kót 108mm, Bình Phú 105mm, Tam Lãnh 105mm, Tam Kỳ 103mm, Thăng Bình 95mm…

Một số nơi ngập sâu, người dân đã di chuyển xe máy lên chỗ cao để tránh hư hại.

Dự báo trong vòng 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các xã thuộc huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, các xã vùng Núi huyện Thăng Bình và Núi Thành.

Nhiều đoạn đường nước ngập hơn nửa bánh xe khiến việc lưu thông vô cùng khó khăn.

Rất nhiều phương tiện cố băng qua dòng nước ngập đã bị chết máy.

Ở một số vùng ven TP Tam Kỳ như xã Tam Phú, Tam Thăng, Tân Thạnh… nước cũng tràn vào nhà dân.

Sóng đánh chìm 2 tàu cá Sáng 23/10, tại âu thuyền ở thôn Hà Lộc, xã Tam Tiến, tàu cá QNa 90552 công suất 120CV, hành nghề lưới mùng của ông Trần Hoa Nghiệm (61 tuổi) và tàu QNa 00935, công suất 39CV của ông Huỳnh Tấn Phương (42 tuổi), cùng trú thôn Ngọc An, xã Tam Tiến đang neo đậu thì mưa lớn sóng đánh chìm 2 tàu này dưới sông Trường Giang. Lực lượng chức năng đang trục vớt tàu cá bị chìm (Ảnh: CTV). Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đang khẩn trương trục vớt 2 tàu cá bị chìm này, ước tính thiệt hại 2 tàu cá bị chìm gần 100 triệu đồng. Nguyên nhân xảy ra vụ chìm tàu đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Công Bính

Hoài Sơn