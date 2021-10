Ngập nặng trước 2 khu công nghiệp lớn, hàng nghìn công nhân "chôn chân"

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp trường gió Đông hoạt động mạnh nên từ hôm nay đến ngày 25/10 khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm mỗi đợt, có nơi trên 300 mm. Mưa lớn nên nhiều khu vực sẽ đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.