Mưa ngập đến nửa thân xe máy ở nhiều tuyến đường tại TPHCM

Theo hình ảnh trực tuyến của ứng dụng cảnh báo ngập UDI Maps, nhiều tuyến đường bị ngập, nặng nhất ở đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Hồ Văn Tư (TP Thủ Đức) và đường Nguyễn Văn Khối, Phan Huy Ích, Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp).

Mưa ngập trên đường Dương Văn Cam, TP Thủ Đức, lúc hơn 12h ngày 10/10 (Ảnh: UDI Maps).

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, ngày 10/10, qua hình ảnh theo dõi mây vệ tinh, radar thời tiết, định vị sét cho thấy, mây dông phát triển mạnh gây mưa trên khu vực TP Thủ Đức, quận Gò Vấp, trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, những vùng mây dông trên khu vực Đồng Nai, Vũng Tàu đang di chuyển theo hướng về phía TPHCM, tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên và khắp thành phố.

Lượng mưa phổ biến 5-20mm, có nơi trên 20mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (8-14m/s). Tuy lượng mưa không quá nhiều, cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước.

Khoảng 10 ngày giữa tháng 10 (10-20/10) tại TPHCM và Nam Bộ, mưa diện rộng có khả năng rải rác trong tuần, giảm dần so với 10 ngày đầu tháng, lượng mưa khoảng 80-120mm, xác suất mưa 70-80%. Ngày nắng gián đoạn.

Mưa đến từ không khí lạnh hoạt động mạnh dần và tăng cường sâu xuống phía nam. Rãnh áp thấp hoạt động khá mạnh và có trục phổ biến ở khoảng 10-15 độ vĩ bắc (miền Trung và Nam). Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ trung bình trong nửa đầu tuần này, nửa cuối tuần yếu đi.

Số ngày mưa trong tháng 10 phổ biến từ 15-20 ngày. Trong cơn mưa dông, lốc, sét có cường độ mạnh có thể gây ra những thiệt hại về người, tài sản và hoa màu và ngập cục bộ ở các đô thị lớn.

Nhiệt độ của tháng 10 cao hơn so với trung bình nhiều năm, bình quân phổ biến 27-28,5 độ C; cao nhất phổ biến 30-34 độ C; thấp nhất phổ biến 23-27 độ C.