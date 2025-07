Mưa lớn kèm gió, lốc giật tung mái nhà 15 hộ dân xã biên giới

Ngày 20/7, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn xã xảy ra gió, lốc, khiến 15 hộ dân bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa.

Tối 19/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Wipha), trên địa bàn xã Nhôn Mai có mưa to đến rất to. Khoảng 22h cùng ngày, mưa lớn kèm gió, lốc đã khiến công trình nhà ở của 15 hộ dân bản Phá Kháo bị tốc mái.

Mưa lớn kèm gió, lốc khiến 15 nhà dân ở bản Phá Kháo, xã Nhôn Mai bị tốc mái (Ảnh: Lê Thái).

Tối cùng ngày, chính quyền xã Nhôn Mai đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời huy động lực lượng công an, quân sự, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân phối hợp triển khai hỗ trợ các hộ dân khắc phục tạm thời nhà bị hư hỏng.

Ngày 20/7, đại diện chính quyền địa phương đã có mặt, động viên, trao hỗ trợ tới 7 hộ dân bị thiệt hại nặng do gió, lốc gây ra.

Lãnh đạo xã Nhôn Mai trao quà động viên, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa, lốc (Ảnh: Lê Thái).

Theo ông Lê Hồng Thái, thời điểm này, trên địa bàn không còn mưa lớn. Tuy nhiên, trước diễn biến của cơn bão số 3, địa phương đang khẩn trương triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với tinh thần “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.