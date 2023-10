Mưa lớn gia tăng ở miền Trung, miền Bắc tăng nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/10, nhiều nơi ở miền Trung bước vào cao điểm của đợt mưa lớn trên diện rộng.

Tại Hà Tĩnh, lượng mưa trong 24 giờ phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Trị có thể hứng lượng mưa 80-150mm, một số nơi mưa trên 200mm.

Cùng lúc, vùng mưa lan rộng ra khắp các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên. Trong các ngày 31/10-2/11, tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, nhiều nơi có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 400mm.

Tại phía nam Nghệ An và các địa phương ở Tây Nguyên, Nam Bộ, khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng 20-40mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp.

Đồng thời, mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Tại miền Bắc, khu vực duy trì trạng thái nắng ráo trong hôm nay (31/10). Nền nhiệt tăng nhẹ so với một ngày trước, cao nhất 29-31 độ C và thấp nhất 20-23 độ C. Trời lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày hửng nắng.

Trước diễn biến mưa lớn cực đoan vượt 400mm/đợt ở miền Trung, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị đơn vị chức năng các địa phương liên quan kiểm tra, rà soát các phương án để sẵn sàng ứng phó. Nhất là trong bối cảnh khu vực vừa trải qua đợt mưa lớn trong thời gian qua.

Ngày 30/10, mưa lũ khiến quốc lộ 15A qua huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) ngập cục bộ, đoạn sâu nhất đến 0,5m (Ảnh: Dương Nguyên).

Dự báo thời tiết ngày 31/10 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Nhiều mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, mưa vừa, có nơi mưa rất to. Phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 33-33 độ C.