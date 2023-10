Mưa lũ phức tạp tại Hà Tĩnh, nước ngập mênh mông, tường đổ đè ô tô

Từ chiều tối 29/10 đến trưa nay 30/10, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại nhiều sông, suối, hồ, đập dâng cao.

Mưa lớn khiến cổng trường học đổ sập, đè lên ô tô ở huyện Hương Khê (Ảnh cắt từ clip).

Tại huyện Hương Khê, thủy điện Hố Hô bắt đầu xả điều tiết vào lúc 2h ngày 30/10 với lưu lượng xả 171m3/giây, hiện xả điều tiết qua tràn với lưu lượng 393m3/giây.

Một số cầu tràn bị ngập cục bộ như cầu ông Ý, cầu Lim, cầu tràn đập Làng, xã Hương Bình.

Nhiều tuyến đường giao thông, trong đó có đường mòn Hồ Chí Minh qua địa bàn, bị ngập, nước chảy xiết, phương tiện đi lại khó khăn.

Lãnh đạo thị trấn Hương Khê cho hay, sáng nay (30/10), địa phương phải huy động lực lượng hỗ trợ hàng nghìn học sinh về nhà nhằm đảm bảo an toàn.

Trong cơn mưa lớn, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hương Khê (thị trấn Hương Khê), một đoạn tường rào dài khoảng 20m đổ sập đè lên ô tô của một thầy giáo.

Rất may, vụ việc không gây thương vong về người, phương tiện bị móp méo phần sau.

Thôn Trà Liên, xã Thường Nga, huyện Can Lộc bị ngập cục bộ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tại huyện Can Lộc, mưa kéo dài gây ngập cục bộ tại nhiều xã. Địa phương này đã phát đi khuyến cáo kêu gọi người dân ở vùng thấp trũng kê cao đồ đạc, đưa xe máy và ô tô đến nơi cao ráo.

Tại huyện Cẩm Xuyên, bờ sông Ngàn Mọ, đoạn qua xã cẩm Duệ xảy ra sạt lở với chiều dài 150m. Song mưa lớn vẫn tiếp diễn khiến việc khắc phục của địa phương gặp khó khăn.

Lũ quét khiến bùn đất tràn vào nhà dân ở huyện Vũ Quang (Ảnh: Nhâm Quang).

Đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua huyện Vũ Quang xảy ra sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tại huyện miền núi Vũ Quang, tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn thôn Liên Châu (xã Đức Liên) bị sạt lở nghiêm trọng từ rạng sáng nay (30/10) với chiều dài khoảng 100m. Ngành đường sắt đã thông báo cấm tàu, huy động lực lượng, phương tiện để triển khai các biện pháp khắc phục sự cố.

Cũng tại huyện này, thôn Hương Giang, xã Đức Hương xảy ra một trận lũ quét, bùn đất theo dòng nước tràn vào một số nhà dân gây thiệt hại về tài sản.

Đến trưa 30/10, tình hình mưa lũ tại Hà Tĩnh vẫn diễn biến phức tạp.