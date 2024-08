Mưa lớn cuốn trôi ô tô ở Bình Dương gây thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng

Sau cơn mưa lớn chiều hôm qua tại TP Bến Cát gây ngập nặng nhiều nơi khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, ngày 27/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND TP Bến Cát, cho biết đã có chỉ đạo các địa phương bị ảnh hưởng xử lý và khắc phục sự cố.

Ngoài ra, UBND TP Bến Cát có báo cáo về vụ việc trên. Theo UBND TP Bến Cát, cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều đường tại khu phố 2, 3, 4, 5, phường Mỹ Phước, bị ngập nặng, nhiều phương tiện bị chết máy.

Mưa lớn khiến 1 ô tô bị trôi xuống mương, 2 ô tô khác bị ngập tới gương xe (Ảnh cắt từ clip).

Trong đó, tại đường NB16, khu phố 3 có 1 ô tô bị nước cuốn trôi, 2 ô tô bị ngập tới kính xe. Tại các khu phố còn lại, trong đó có quốc lộ 13, nước ngập khiến nhiều xe cộ bị chết máy.

Nguyên nhân được xác định là do mưa to, cống thoát nước tại các khu vực trên không thoát nước kịp gây ngập cục bộ. Qua thống kê sơ bộ của ngành chức năng, thiệt hại do mưa lớn gây ra khoảng 1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng thu gom rác tại các miệng cống (Ảnh: Bến Cát).

Ngay sau khi xảy ra mưa, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai TP Bến Cát chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai phường Mỹ Phước, lực lượng xung kích địa phương, huy động phương tiện, nhân lực điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân qua vùng ngập nước.

UBND TP Bến Cát đề xuất Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương sớm xem xét, cấp phát bổ sung trang thiết bị phòng chống thiên tai, đồng thời UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị quản lý, khai thác quốc lộ 13, đường ĐT741 khơi thông các hố ga, tuyến thoát nước dọc theo đường hiện hữu, đồng thời lắp đặt bổ sung cống thoát nước tại các vị trí chưa có cống.