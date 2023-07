Mưa diện rộng gây ngập ở TPHCM đến cuối tuần

Bản đồ dự báo mưa từ 19h ngày 5/7 ngày 19h ngày 6/7 (Ảnh: Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) Nam Bộ, từ chiều tối 5/7 đến 7/7 khu vực TPHCM có mưa diện rộng và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Tính từ 19h ngày 5/7, trong 24 giờ tới, mưa có thể xuất hiện vào ban ngày 7h-13h, song mưa nhiều nhất vào khung giờ 13h-22h. Xác suất mưa rơi là 70%.

Còn trong 24 giờ qua, lượng mưa được ghi nhận nhiều tại một số nơi như huyện Nhà Bè 7.8mm, Cần Giờ 5.8mm, TP Thủ Đức 5.4mm...

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng tiếp tục khuyến cáo người dân đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp, ven sông, ven kênh rạch.

Chiều 5/7, mưa diện rộng đã gây ngập tại nhiều tuyến đường, nằm trong khu vực thường xuyên ngập do mưa được Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) công bố đầu mùa mưa. Nhiều người lái xe máy phải dắt bộ.

Đường Hiệp Bình, TP Thủ Đức (Ảnh: UDI Maps).

Đường Quốc Hương, Thảo Điền, TP Thủ Đức (Ảnh: UDI Maps).

Từ đầu tháng 7, Đài KTTV Nam Bộ dự báo TPHCM trong tháng có khả năng mưa nhiều trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to kéo dài trong nhiều ngày, do ảnh hưởng bởi El Nino.

Dự báo trong 10 ngày đầu tháng 7, khu vực có mưa nhiều ở TPHCM gồm: quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh, TP Thủ Đức (phường Cát Lái và phường Trường Thọ).