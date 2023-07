TPHCM dự báo mưa dông nhiều trong tháng 7, nguy cơ ngập lụt nhiều nơi

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) Nam Bộ, TPHCM vào tháng 7 có khả năng mưa nhiều trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to kéo dài trong nhiều ngày.

Tổng lượng mưa tháng phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Trong đó, tuần đầu và tuần cuối tháng 7 có tổng lượng mưa cao hơn TBNN, tuần giữa xấp xỉ TBNN.

Nhiệt độ tháng 7 giảm so với tháng trước, dao động phổ biến 23-34 độ C, cao nhất phổ biến 32-34 độ C ở miền Tây, thấp nhất 23-26 độ C.

Dự báo nhiệt độ và lượng mưa ở TPHCM trong tháng 7 (Ảnh: Đài KTTV Nam Bộ).

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm ở TPHCM và Nam Bộ nói chung, đề phòng dông, lốc xoáy, gió giật, mưa lớn diện rộng, mưa lớn cục bộ xuất hiện nhiều với cường độ mạnh.

Dông, lốc, sét trong những tháng đầu mùa mưa có cường độ mạnh, có khả năng gây thiệt hại về người và tài sản; đồng thời đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường thành phố, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, xây dựng cũng như đời sống xã hội.

Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, thời gian qua TPHCM có 15 tuyến đường trục chính và nhiều tuyến hẻm (đặc biệt ở khu vực vùng ven) bị ngập khi xảy ra mưa lớn. Trong đó có 3 khu vực thường xuyên bị ngập do mưa tập trung ở quận Gò Vấp và TP Thủ Đức.

Dự báo trong 10 ngày đầu tháng 7, khu vực có mưa nhiều ở TPHCM gồm: quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh, TP Thủ Đức (phường Cát Lái và phường Trường Thọ).

Nhiều tiểu thương ở TP Thủ Đức ngán ngẩm vì mỗi ngày mưa đều phải sống chung với nước lên. Ảnh chụp chiều 30/6 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Hình thái thời tiết trên ảnh hưởng bởi xu thế khí hậu chung trên trái đất. Theo dự báo của các trung tâm khí hậu trên thế giới và Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trạng thái El Nino sẽ còn kéo dài cho đến đầu năm 2024 với xác suất trên 90%.

Từ đó, các trung tâm khí hậu thế giới hầu hết cho kết quả dự báo lượng mưa tháng cao hơn TBNN. Nhiệt độ trung bình tháng cao hơn TBNN.

Bên cạnh đó, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, kéo dài gần như cả tháng 7. Trong tuần đầu tháng, rãnh áp thấp hoạt động chủ yếu ở khoảng 18-23 độ Vĩ Bắc và có cường độ khá mạnh.

Tuần giữa và cuối tháng, rãnh áp thấp hoạt động phổ biến ở khoảng 15-20 độ Vĩ Bắc, nối với những vùng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực phía đông Philippines.

Cơ quan khí tượng nước ta dự báo khả năng 1-2 xoáy thuận nhiệt đới này di chuyển vào khu vực Bắc Biển Đông, gây ra những đợt gió mùa Tây Nam mạnh và mưa dông diện rộng trên khu vực.

Đáng chú ý, một số đợt El Nino đã đạt kỷ lục về lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ và số tháng liên tục hụt mưa ở một số nơi, cho thấy El Nino làm tăng tính biến động của mưa ở Việt Nam.

Theo thống kê trung bình mỗi năm có 5-7 xoáy thuận nhiệt đới bao gồm bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta, trung bình mỗi tháng có 0,58 cơn. Trong những năm El Nino trung bình mỗi tháng có 0,42 cơn, ít hơn trung bình nhiều năm khoảng 28%. Ngoài ra, trong điều kiện El Nino, xoáy thuận nhiệt đới thường tập trung vào giữa mùa bão (tháng 7, 8, 9).

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, trong điều kiện El Nino, ở hầu hết các vùng trong cả nước, nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường; nắng nóng có thể nhiều hơn và gay gắt hơn; khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối.

Đồng thời, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều nhưng tập trung nhiều vào giữa mùa, tính chất dị thường hơn, cả về cường độ và quỹ đạo.