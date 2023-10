Một tháng sóng gió của nhà xe Thành Bưởi sau tai nạn làm 5 người chết

Ngày 26/10, hàng loạt hành khách tá hỏa khi không thể đặt xe Thành Bưởi đi giữa TPHCM và Đà Lạt. Bộ phận quản lý hãng xe cho biết, máy chủ quản lý hoạt động xe khách Thành Bưởi bị tê liệt từ nửa đêm, không còn dữ liệu và thông tin để đón khách.

Từ 5h ngày 29/10, sau 3 ngày làm việc bằng bút và giấy, toàn bộ chuyến xe của Thành Bưởi ngưng chở khách. Khách hàng đã đặt vé trước đó sẽ được hoàn tiền.

Cuộc kiểm tra của cơ quan chức năng đối với Công ty TNHH Thành Bưởi (Công ty Thành Bưởi) chưa có hồi kết, kể từ vụ tài xế gây tai nạn làm 5 người tử vong rạng sáng 30/9.

Một tháng kiểm tra cấp tập

Chiều 1/10, Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM kiểm tra ngay việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với Công ty TNHH Thành Bưởi.

15h ngày 5/10

Từ đầu năm 2023 đến đầu tháng 10, Sở GTVT TPHCM đã thu hồi hơn 6.200 phù hiệu đối với các phương tiện vận tải hành khách vi phạm tốc độ. Việc thu hồi phù hiệu được căn cứ trên dữ liệu GPS gắn trên phương tiện. Các xe chạy quá tốc độ 5 lần/1.000km mỗi tháng sẽ bị tước phù hiệu.

Sở GTVT TPHCM công bố quyết định kiểm tra hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với công ty TNHH Thành Bưởi kể từ ngày 1/1, thời điểm kiểm tra là 5/10-15/10. Đại diện hãng xe Thành Bưởi đã kiến nghị xin gia hạn thời gian kiểm tra, nhưng không được chấp thuận.

Một giờ sau buổi họp trên, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Phòng Quản lý Vận tải đường bộ (Sở GTVT TPHCM), cung cấp thông tin cho báo chí: Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở GTVT đã thu hồi 246 phù hiệu của các xe thuộc Công ty Thành Bưởi.

Ngày 16/10

Sở GTVT TPHCM có quyết định gia hạn thời gian kiểm tra hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với Công ty TNHH Thành Bưởi. Theo quyết định, đoàn cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra thêm 3 ngày, 16-18/10.

Ngày 19/10

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội thành phố, Công an TPHCM đã cung cấp thông tin về phản ánh liên quan đến hành vi né thuế, phí lên đến hàng chục tỷ đồng của nhà xe Thành Bưởi.

Theo đó, trước tiên, Cục Thuế và Sở GTVT TPHCM làm rõ các thông tin phản ánh theo chức năng và nhiệm vụ của các ngành. Nếu có dấu hiệu tội phạm liên quan hành vi trốn thuế, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, cấp phép sai quy định, Cục Thuế và Sở GTVT TPHCM sẽ chuyển hồ sơ, tài liệu đến Công an thành phố để điều tra, xử lý.

Ngày 26/10

Công an TPHCM và các đơn vị liên quan bất ngờ kiểm tra đột xuất trụ sở Công ty TNHH Thành Bưởi ở địa chỉ 266-272 Lê Hồng Phong (phường 4, quận 5) và 630 Điện Biên Phủ (phường 22, quận Bình Thạnh).

Toàn bộ hoạt động đón, trả khách tại chi nhánh này cũng bị tạm ngưng. CSGT cũng thực hiện kiểm tra nồng độ cồn các tài xế lái xe khách và xe trung chuyển. Nhân viên của công ty làm việc với lực lượng chức năng không được ra ngoài.

Cùng ngày, công an có mặt trong bến xe Thành Bưởi ở TP Đà Lạt, một trong những bến xe lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Không bao che, không dung túng cho các hoạt động sai pháp luật, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm, đau lòng như vừa rồi. Ông Bùi Hòa An Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM, cho biết, đoàn kiểm tra đã thông báo kết luận kiểm tra tại Công ty Thành Bưởi, có sự tham gia của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

"Đây là công tác công bố kết luận kiểm tra. Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, sau khi công bố kết luận, đối tượng được kiểm tra có 5 ngày tiếp thu, giải trình các nội dung mà đoàn kiểm tra cho là sai quy định", ông Bùi Hòa An thông tin.

Liên quan đến vụ việc của Công ty Thành Bưởi, các cơ quan sẽ làm hết trách nhiệm, theo đúng quy định pháp luật. Đối với một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật và không thuộc thẩm quyền, Sở GTVT TPHCM sẽ chuyển nội dung tới Công an TPHCM và các cơ quan chức năng liên quan.

Lực lượng chức năng có mặt tại trụ sở Công ty Thành Bưởi ở quận 5, TPHCM chiều 26/10 (Ảnh: Hoàng Quy).

Hàng loạt dấu hiệu vi phạm

Sau hơn 10 ngày kiểm tra, Sở GTVT TPHCM đã có thông tin về kết quả kiểm tra hồ sơ, tài liệu của Công ty Thành Bưởi thời gian qua. Trong đó, nhiều vi phạm của Công ty Thành Bưởi bị phát hiện, gồm:

- Về quản lý phương tiện: Không trích xuất được dữ liệu tổng hợp về hồ sơ lý lịch phương tiện từ phần mềm quản lý phương tiện nội bộ; không cập nhật đầy đủ quá trình hoạt động của phương tiện vào lý lịch phương tiện (số chuyến trong tháng, số chuyến lũy kế) trên phần mềm nội bộ quản lý phương tiện; không cập nhật thông tin họ và tên người lái xe, số giấy phép lái xe đối với một số phương tiện.

- Về tài xế: Nhiều trường hợp lái xe vi phạm thời gian lái xe liên tục (quá 4 giờ) và vi phạm thời gian lái xe làm việc trong ngày (quá 10 giờ). Một số trường hợp lái xe không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe theo quy định hoặc sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác.

Công ty không thực hiện theo dõi khám sức khỏe định kỳ lái xe theo quy định; không cập nhật đầy đủ quá trình hoạt động của lái xe vào lý lịch hành nghề lái xe trong phần mềm nội bộ quản lý nhân sự.

- Về pháp lý hợp đồng: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa của công ty chưa đầy đủ thông tin theo quy định, còn thiếu các thông tin về lái xe, thông tin xe, hợp đồng và giá trị hợp đồng. Giấy vận tải thiếu thông tin xếp, dỡ hàng hóa lên, xuống xe.

Quá trình kiểm tra, Sở GTVT TPHCM ghi nhận hợp đồng vận chuyển hành khách, du lịch lữ hành của công ty không đảm bảo đầy đủ nội dung tối thiểu theo quy định. Danh sách hành khách kèm theo hợp đồng của công ty không đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định.

Một số trường hợp, nhà xe này kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch mà không có hợp đồng vận chuyển. Người của công ty ký kết các hợp đồng vận chuyển hành khách du lịch lữ hành bằng xe ô tô từ tỉnh Lâm Đồng đi TPHCM nhưng chưa được người đại diện pháp nhân ủy quyền.

Hành trình vận chuyển, thời gian, các điểm đón, trả khách của một số phương tiện không trùng khớp giữa hợp đồng vận chuyển và dữ liệu thiết bị giám sát.

- Về giao thông: Nhiều trường hợp phương tiện vi phạm vượt quá tốc độ 5 lần/tháng của 1 xe; tổ chức đón trả khách thường xuyên lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, vi phạm quy định trong Nghị định 10/2020 của Chính phủ.

Về quy trình đảm bảo an toàn giao thông và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông, nhà xe Thành Bưởi không thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn giao thông. Bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông của công ty không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định.

Qua rà soát, đại diện Sở GTVT TPHCM thông tin thêm, Công ty Thành Bưởi đã thực hiện đón trả khách không đúng quy định tại 3 địa điểm thuộc TP Thủ Đức. Công ty này đã lợi dụng khe hở của pháp luật để hoạt động đón trả khách không đúng quy định.

Các lực lượng kiểm tra giấy tờ các xe đón trả khách tại trụ sở Công ty Thành Bưởi chiều 26/10 (Ảnh: Hoàng Quy).

Hơn 2 thập kỷ hoạt động

Công ty TNHH Thành Bưởi là doanh nghiệp sở hữu nhà xe Thành Bưởi, thành lập năm 2000, chiếm thị phần lớn trên các tuyến vận tải giữa TPHCM, Lâm Đồng (Đà Lạt, Bảo Lộc) và Cần Thơ.

"Thời đó đi Sài Gòn - Đà Lạt chưa nhiều nhà xe, toàn xe lẻ, xe dù, lộn xộn từ chuyện bắt khách đến phục vụ, di chuyển. Tài xế, lơ xe hoạt động cá nhân, nhiều bức xúc của hành khách như chị em bị chòng ghẹo mà không biết phản ánh với đơn vị chủ quản nào. Cho đến khi 2 hãng xe (Thành Bưởi và P.T.) chuyên chở khách tuyến này xuất hiện", một vị khách lâu năm của hãng xe Thành Bưởi chia sẻ.

Phóng viên khảo sát từ nhiều người từng di chuyển trên xe Thành Bưởi, tổng hợp một số ưu điểm mà hành khách "khen" như dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng tốt, chủ động gọi khách đặt lịch, đặt chuyến, nhắc giờ xe chạy, chưa bao giờ gặp tình trạng nhồi nhét khách, không bị cò mồi...

"Lên xe chỉ nằm ngủ thôi không biết xe có đi nhanh hay chậm, thấy đi êm nên ngủ say, tỉnh dậy là tới nơi nên cũng cảm thấy an tâm", một người nói.

Thông tin về tuyến, chuyến, thời gian xe chạy, loại xe được hiển thị chi tiết trên website của hãng, kèm giá cước từng tuyến từ 270.000 đồng đến 440.000 đồng/khách (Ảnh: Website công ty).

Trong việc vận tải hành khách, Công ty Thành Bưởi tổ chức các khâu đặt vé trực tiếp và trực tuyến, trung chuyển đưa đón khách đến địa chỉ cụ thể từ bến xe, phục vụ hành khách trên các chuyến xe, thiết kế đa dạng loại chỗ trên xe (ghế ngồi, ghế nằm, giường nằm, phòng nằm) và ngoại hình xe.

Trong đó, thông tin khách hàng được các nhân viên tổng đài yêu cầu cung cấp gồm họ tên, năm sinh khi xác nhận đặt chỗ. Thông tin này được đưa vào danh sách hợp đồng để làm cơ sở dữ liệu trình cơ quan chức năng khi bị kiểm tra.

Trên trang mạng xã hội của hãng xe Thành Bưởi, nhiều hành khách chủ động theo dõi hoạt động với đơn vị vận tải này trong thời gian bị cơ quan chức năng kiểm tra.

"Hành khách chúng tôi quan tâm đến hãng phương tiện di chuyển quen thuộc, còn chuyện nhà xe bị kiểm tra tất nhiên phải chấp hành theo quy định. Chúng tôi mong Thành Bưởi sớm được hoạt động bình thường để phục vụ hành khách", các ý kiến được đăng tải trên mạng xã hội nêu.

Nhiều phương tiện của hãng xe khách Thành Bưởi được trang trí để thu hút hành khách (Ảnh: Duy Ngân).

Khoảng 2h30 ngày 30/9, tại quốc lộ 20 (bên phải tuyến thuộc xã Phú Lợi, trái tuyến thuộc xã Phú Vinh), huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, xe khách giường nằm thuộc Công ty TNHH Thành Bưởi lưu thông hướng Dầu Giây - Đà Lạt va chạm vào đuôi xe tải lưu thông cùng chiều. Sau đó, xe khách Thành Bưởi tiếp tục lao sang bên trái đường, tông ô tô 16 chỗ của nhà xe Hải Đăng lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm 5 người chết, 4 người bị thương.

