Một số dấu hiệu vi phạm pháp luật của Thành Bưởi sẽ chuyển sang công an

Ngày 26/10, Sở GTVT TPHCM đã có thông tin về kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với Công ty Thành Bưởi. Kết quả này dựa trên việc kiểm tra hồ sơ, tài liệu của Công ty Thành Bưởi thời gian qua.

Trong đó, cơ quan quản lý đã chỉ rõ nhiều vi phạm của Công ty Thành Bưởi trong quá trình hoạt động. Đối với một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật và không thuộc thẩm quyền, Sở GTVT TPHCM sẽ chuyển nội dung tới Công an TPHCM và các cơ quan chức năng liên quan.

Lực lượng chức năng có mặt tại trụ sở Công ty Thành Bưởi (Ảnh: Hoàng Quy).

Sở GTVT TPHCM chỉ rõ, Công ty Thành Bưởi không trích xuất được dữ liệu tổng hợp về hồ sơ lý lịch phương tiện từ phần mềm quản lý phương tiện nội bộ. Công ty cũng không cập nhật đầy đủ quá trình hoạt động của phương tiện vào lý lịch phương tiện (số chuyến trong tháng, số chuyến lũy kế) trên phần mềm nội bộ quản lý phương tiện.

Về kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, cơ quan chức năng phát hiện nhiều trường hợp lái xe vi phạm thời gian lái xe liên tục (quá 4 giờ) và vi phạm thời gian lái xe làm việc trong ngày (quá 10 giờ). Một số trường hợp lái xe không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe theo quy định hoặc sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác.

Các lực lượng kiểm tra giấy tờ các xe đón trả khách tại trụ sở Công ty Thành Bưởi (Ảnh: Hoàng Quy).

Nhiều trường hợp phương tiện của nhà xe Thành Bưởi vi phạm vượt quá tốc độ 5 lần/tháng của 1 xe. Ngoài ra, Công ty Thành Bưởi không cập nhật thông tin họ và tên người lái xe, số giấy phép lái xe đối với một số phương tiện.

Nhà xe này cũng không thực hiện theo dõi khám sức khỏe định kỳ lái xe theo quy định; không cập nhật đầy đủ quá trình hoạt động của lái xe vào lý lịch hành nghề lái xe trong phần mềm nội bộ quản lý nhân sự.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa của công ty chưa đầy đủ thông tin theo quy định, còn thiếu các thông tin về lái xe, thông tin xe, hợp đồng và giá trị hợp đồng. Giấy vận tải thiếu thông tin xếp, dỡ hàng hóa lên, xuống xe.

Quá trình kiểm tra, Sở GTVT TPHCM ghi nhận hợp đồng vận chuyển hành khách, du lịch lữ hành của Công ty Thành Bưởi không đảm bảo đầy đủ nội dung tối thiểu theo quy định. Danh sách hành khách kèm theo hợp đồng của công ty không đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định.

Công ty Thành Bưởi cũng tổ chức đón trả khách thường xuyên lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, vi phạm quy định trong Nghị định 10/2020 của Chính phủ.

Tổ công tác dừng kiểm tra xe khách nhà xe Thành Bưởi (Ảnh: Hoàng Hướng).

Một số trường hợp, nhà xe này kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch mà không có hợp đồng vận chuyển. Người của công ty ký kết các hợp đồng vận chuyển hành khách du lịch lữ hành bằng xe ô tô từ tỉnh Lâm Đồng đi TPHCM nhưng chưa được người đại diện pháp nhân ủy quyền.

Hành trình vận chuyển, thời gian, các điểm đón, trả khách của một số phương tiện không trùng khớp giữa hợp đồng vận chuyển và dữ liệu thiết bị giám sát.

Về quy trình đảm bảo an toàn giao thông và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông, nhà xe Thành Bưởi không thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn giao thông. Bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông của công ty không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định.

Sở GTVT TPHCM khẳng định, đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý Nhà nước của, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải. Quan điểm của sở là kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Đối với các hành vi vi phạm của Công ty Thành Bưởi, Thanh tra Sở GTVT đang tiến hành các thủ tục để xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, cơ quan này tiếp tục xác minh, làm rõ, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của các lái xe.

Đối với một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua công tác kiểm tra và không thuộc thẩm quyền, Sở GTVT TPHCM sẽ chuyển nội dung đến Công an thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan để xem xét, xử lý theo quy định.