Một huyện ở Long An có 9 điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở

Chiều 2/8, ông Trương Thanh Liêm, Bí thư huyện ủy Cần Giuộc, cho biết, huyện đang phối hợp ban ngành chuyên môn của tỉnh nhiều lần khảo sát các vùng sạt lở, nguy cơ sạt lở để có giải pháp khắc phục không để xảy ra nghiêm trọng.

"Những nơi chưa an toàn phải nhanh chóng gia cố và thông báo liên tục cho người dân nắm chắc phòng ngừa. Một số điểm sạt lở mới đây ở xã Phước Vĩnh Đông được chính quyền địa phương đóng bờ kè, cắm biển cảnh báo hạn chế người và phương tiện đi lại", ông Liêm nói.

Bí thư huyện ủy Cần Giuộc Trương Thanh Liêm thăm hỏi người dân khu vực sạt lở xã Phước Lại (Ảnh: Huyền My).

Trước đó, ngày 1/8, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai do Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương làm trưởng đoàn, cùng đại diện Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai trực tiếp có mặt khảo sát thực tế tình hình sạt lở một số xã của huyện Cần Giuộc.

Theo UBND huyện, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, Cần Giuộc xảy ra 2 điểm sạt lở nghiêm trọng.

Cụ thể, đoạn tiếp giáp giữa sông Cần Giuộc với đường tỉnh 826C sạt lở khoảng 36m, làm sụt lún 7 căn nhà của 2 hộ dân, tổng thiệt hại gần 1,4 tỷ đồng. Toàn bộ khu vực này được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Long An thi công công trình kè chống sạt lở, hiện tại cho xe máy đi lại một bên phần đường.

Điểm thứ hai xuất hiện Rạch Bàu Le giáp sông Kênh Hàn, thuộc ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông. Diện tích bị ảnh hưởng có chiều dài gần 100m, trong đó làm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng một đoạn đường dân sinh khoảng 20m, chiều sâu sụt lún từ 2-3m, sạt lở lấn sâu từ bờ rạch đến sát mép hàng rào nhà dân khoảng 8m.

Do đây là lộ đan độc đạo, sạt lở đã cắt đứt hoàn toàn tuyến đường dân sinh của 16 hộ dân sinh sống bên trong, ở đây có 30 hộ sinh sống.

Chính quyền xã cùng người dân khu vực Bào Le ấp Thạnh Trung gia cố lộ đan bị sạt lở (Ảnh: Huyền My).

Tại điểm này, UBND xã đã vận động người dân xử lý, gia cố tạm bằng cừ dừa ngoài đường bê tông để bảo vệ ổn định phần đất còn lại, đồng thời huyện cũng đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện kè chống sạt lở và đã được thông qua.

Hiện nay huyện Cần Giuộc còn có 9 điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở như ngã ba Xóm Câu (ấp Mương Chài, xã Phước Lại); đường Xóm Đáy - Lò Than (ấp Đông An, xã Phước Vĩnh Đông); bến phà Ba Làng (ấp Đông An, xã Phước Vĩnh Đông),...

Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác còn kiểm tra tình hình thi công khắc phục điểm sạt lở tại đường tỉnh 826C.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai do Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến khảo sát ven sông Cần Giuộc (Ảnh: Huyền My).

Trong buổi làm việc tại UBND huyện, đoàn công tác yêu cầu huyện Cần Giuộc tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình sạt lở, cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm, vận động người dân di dời nhà ở đến nơi an toàn, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", kiên quyết bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của người dân những điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở.