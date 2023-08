Khởi động lại dự án đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua tỉnh Long An

Sáng 1/8, ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Long An cho biết, Bộ GTVT đã quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành (Bình Phước) - Đức Hòa (Long An). Dự án sẽ khởi công xây dựng vào quý IV năm nay, hoàn thành năm 2025.

Dự án đường Hồ Chí Minh đi qua địa phận Long An đã được thu hồi đất (Ảnh: Huyền My).

Theo ông Tuấn, dự án đi qua địa bàn huyện Đức Hòa (Long An) có 1.254 hộ dân bị ảnh hưởng với diện tích thu hồi trên 140ha.

Hiện UBND huyện Đức Hòa đã chi trả bồi thường cho 1.062 hộ với số tiền trên 240 tỷ đồng. Diện tích đất thu hồi trên 125ha.

Với 236 hộ còn lại với diện tích 15,15ha, số tiền bồi thường gần 58 tỷ đồng, huyện đang khẩn trương hoàn thành thời gian sớm nhất.

Đến nay, Long An đã bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh hơn 125ha đi qua một số xã Lộc Giang, An Ninh Đông, An Ninh Tây, Hòa Khánh Tây, Tân Phú và Hiệp Hòa (huyện Đức Hòa). Nút giao xã Hiệp Hòa và nút giao xã Hòa Khánh Tây còn thực hiện chậm do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chưa bố trí vốn để chi trả từ năm 2009 đến nay.

Giám đốc Sở GTVT Long An thông tin, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đã được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư năm 2017, khởi công xây dựng từ năm 2009, dự kiến hoàn thành cuối năm 2021.

Ngày 24/2/2011 Chính phủ ban hành Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, dự án phải dừng thi công. Gần đây, theo yêu cầu của Quốc hội, Bộ GTVT đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa và giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư dự án.

Theo đó, dự án chiều dài toàn tuyến khoảng 73km. Điểm đầu tại xã Trừ Văn Thô, huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) tiếp giáp huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước), điểm cuối giao với tuyến quốc lộ N2, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An). Tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương đường cấp III đồng bằng, tiêu chuẩn hình học phù hợp đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h.

Tuyến đường này hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi lại từ Bình Phước, Bình Dương qua Long An và về miền Tây.