Một hộ dân choáng váng nhận hóa đơn tiền điện gần 10 triệu đồng

Ngày 8/8, thông tin từ Công ty Điện lực Thanh Hóa, lực lượng chức năng của đơn vị đã kiểm tra và xử lý sự cố rò rỉ điện khiến hóa đơn tiền điện của một hộ dân tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa tăng vọt bất thường.

Trước đó, gia đình ông Dương Văn Tâm, trú tại tổ dân phố Liên Vinh, phường Hải Bình, nhận được hóa đơn tiền điện tháng 7 lên tới 9,8 triệu đồng - cao gấp 8 lần mức tiêu thụ thông thường trong các tháng trước.

Dây viễn thông treo không đúng kỹ thuật đã dẫn đến sự cố rò rỉ điện (Ảnh: Hoàng Mạnh).

Thấy hóa đơn tăng quá cao trong khi gia đình không lắp đặt thêm thiết bị điện mới, cũng không sử dụng thêm dịch vụ nào khác, ông Tâm đã liên hệ với Đội Quản lý Điện khu vực Nghi Sơn và Công ty Điện lực Thanh Hóa để phản ánh sự việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dây dẫn phía sau công tơ đã bị hư hỏng lớp cách điện, gây rò rỉ điện liên tục trong thời gian dài.

Ngoài ra, tại vị trí kiểm tra còn có hệ thống dây tín hiệu viễn thông được treo lên cột điện không đúng quy cách kỹ thuật. Kết hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa dông kéo dài, dây mạng bị cọ xát dẫn đến mài mòn và bong lớp cách điện, gây ra hiện tượng rò rỉ điện.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa khắc phục sự cố rò rỉ điện (Ảnh: Hoàng Mạnh).

Sau khi xác định được nguyên nhân, Đội Quản lý Điện khu vực Nghi Sơn đã hỗ trợ gia đình ông Tâm sửa chữa và khắc phục điểm rò rỉ trong hệ thống dây dẫn sau công tơ.

Đơn vị viễn thông cũng đã tách riêng hệ thống dây tín hiệu, treo thiết bị đúng quy cách kỹ thuật nhằm đảm bảo không xâm lấn hay ảnh hưởng đến hệ thống điện lực. Đồng thời, đơn vị này cũng chịu trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch trong hóa đơn tiền điện của gia đình ông Tâm.