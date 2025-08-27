Một gia đình thoát nạn trong gang tấc khi tảng đá 70 tấn rơi từ núi xuống

Sáng 27/8, tại km184+750 quốc lộ 7 (đoạn qua bản Cù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn cũ, tỉnh Nghệ An), một tảng đá nặng khoảng 70 tấn bất ngờ rơi từ trên núi xuống, chắn ngang mặt đường.

Ông Lô Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền đã có mặt để kiểm tra, cắm biển cảnh báo và phối hợp xử lý.

Tảng đá nặng khoảng 70 tấn rơi từ núi chắn ngang quốc lộ 7 (Ảnh: Kiều Oanh).

“Tảng đá này có kích thước khá lớn, rơi chắn ngang quốc lộ. Xe khách và xe tải trọng lớn không thể lưu thông qua đoạn đường này. Hạt Quản lý đường bộ quốc lộ 7 đã tiếp nhận và đang triển khai phương án khắc phục”, ông Thái nói.

Tại hiện trường, tảng đá khổng lồ án ngữ giữa mặt đường, chiếm gần hết phần lòng quốc lộ. Nhiều phương tiện buộc phải dừng lại cả hai phía. Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, lực lượng chức năng căng dây, đặt biển cảnh báo và điều tiết giao thông từ xa để tránh nguy hiểm.

Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, trú xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng kể: “Sáng nay gia đình tôi có việc về quê. Xe vừa đi qua được một đoạn bất ngờ phía sau một tảng đá khổng lồ đổ ầm xuống đường. Nếu chậm chỉ vài giây có lẽ chúng tôi đã gặp tai nạn, thật sự quá kinh hoàng”.

Công ty cổ phần 495 huy động máy móc xử lý tảng đá (Ảnh: Lê Hiệp).

Ông Hồ Bá Thái, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An, cho biết sau khi nhận được thông tin, Sở đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương xử lý khối đá để sớm thông tuyến quốc lộ 7, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Một cán bộ Công ty cổ phần 495 (đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng quản lý) cho phóng viên Dân trí biết tảng đá này ước tính nặng khoảng 70 tấn.