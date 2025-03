Một bảo vệ trường học ở Hải Phòng trần tình về hình ảnh chú chó bị trói

Mấy ngày gần đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một con chó khá to bị trói 4 chân, buộc mõm. Thông tin đi kèm hình ảnh cho rằng con chó này đi lạc vào Trường THPT Kiến An (quận Kiến An, Hải Phòng) và bị bảo vệ nhà trường bắt, trói lại để mang đi thịt.

Thông tin và hình ảnh trên khiến nhiều người yêu động vật, yêu chó phản ứng dữ dội và lên án hành động của bảo vệ ngôi trường trên.

Liên quan đến sự việc, chiều 21/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông N.D.G., bảo vệ Trường THPT Kiến An, cho biết, sự việc hoàn toàn không như thông tin trên mạng xã hội lan truyền.

Hình ảnh chú chó bị trói trong Trường THPT Kiến An lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Đ.X.).

Ông G. đã làm bản tường trình gửi Ban Giám hiệu Trường THPT Kiến An.

Theo nội dung tường trình, khoảng 12h10 ngày 18/3, ông đang trực tại cổng trường thì có một nam thanh niên đi xe đạp điện gạ ông mua một con chó đang để trong bao tải.

Ông G. yêu cầu nam thanh niên mở bao tải ra xem thì thấy có con chó lông màu tro, nặng khoảng 13kg, giống cho đực.

"Tôi hỏi nam thanh niên bán bao nhiều tiền. Người này ra giá 1,5 triệu đồng. Tôi bảo đắt không mua vì chó già rồi. Sau đó người thanh niên bảo bán cho tôi với giá 1 triệu đồng. Vì nhà sắp có việc nên tôi đã đồng ý mua con chó này", nội dung tường trình của ông G..

Vì chưa hết ca làm nên ông G. để tạm con chó (đã bị người bán trói chân và buộc mõm từ trước) trong nhà gửi xe của nhà trường. Đến chiều, khi học sinh tới nhìn thấy đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội với nội dung không đúng.

Do không biết vụ việc đang được dư luận quan tâm nên chiều cùng ngày, ông G. đã đem con chó tới một lò mổ gần đó nhờ làm thịt và được hẹn sáng hôm sau tới lấy thành phẩm.

Tối cùng ngày, có một người phụ nữ tới nhận là chủ của con chó bị mất và nhờ ông G. giúp tìm lại.

Ông G. cùng chủ con chó tới lò mổ thì cơ sở này đã đóng cửa. Liên lạc qua điện thoại, ông G. dặn chủ lò mổ không được làm thịt con chó.

Ngày 19/3, ông G. dậy từ 3h sáng tới cơ sở làm thịt để chờ lấy chó về nhưng đến sáng mới cùng người chủ lấy được. Người chủ của con chó sau đó nói sẽ gửi lại ông G. 300.000 đồng để hỗ trợ khoản tiền ông đã mua chó.

Cũng theo ông G., sau khi giúp chủ con chó chuộc lại vật nuôi, ông cũng đến gia đình này để giải thích rõ vụ việc. Chú chó hiện đã được an toàn ở nhà chủ.

"Chủ chó nói sẽ đưa cho tôi 300.000 đồng để hỗ trợ khoản tiền tôi đã mua con chó, nhưng thực tế chưa đưa tiền cho tôi. Sau khi tôi xác minh thấy gia đình chủ chó có hoàn cảnh khó khăn nên tôi cũng không lấy số tiền 300.000 đồng của người này nữa, chấp nhận mất 1 triệu đồng tiền mua con chó này", ông G. chia sẻ.

Cũng theo ông G., chủ chó cho biết con chó trên bị tuột xích đi khỏi nhà 3-4 ngày không về chứ không phải bị bắt trộm. Khi thấy hình ảnh trên mạng xã hội, chủ chó mới tìm đến gặp ông xin lại.