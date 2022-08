Miền Bắc tiếp tục mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, sáng 11/8, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Khu vực Bắc Bộ nhiều nơi đã có mưa trên 100mm.

Ông Hoàng Phúc Lâm thông tin tại cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Sáng cùng ngày, tại cuộc họp ứng phó với mưa, lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết dự báo khu vực ven biển Quảng Ninh đến Nam Định còn có thể gió mạnh giật cấp 6 trong sáng nay. Đồng thời Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to; thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu sáng đến trưa 11/8, từ chiều và tối nay lượng mưa giảm hẳn còn khoảng 20-50mm và khả năng mưa sẽ còn duy trì đến hết ngày mai (12/8).

"Nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất sẽ xuất hiện", ông Lâm nói, lưu ý khu vực vùng núi, trung du cần hết sức chú ý tới những nơi xung yếu có khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất như: Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên; khu vực đồng bằng, trũng thấp đề phòng ngập lụt...

Cũng tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Đình Hưng - Trưởng phòng Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - cho biết: Trước 20h ngày 10/8, tất cả các phương tiện hoạt động trên biển từ Quảng Ninh đến Nam Định đã vào bờ neo đậu an toàn.

"Chúng tôi đã tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện hoạt động du lịch trên biển. Trong đó yêu cầu 8 tàu du lịch với 183 khách đã đăng ký lưu trú ở các điểm đảo trên Vịnh Hạ Long hủy đăng ký tạm trú trên biển và các tàu đã chấp hành", Đại tá Nguyễn Đình Hưng nói.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Đình Hưng, lực lượng biên phòng còn phối hợp với chính quyền địa phương để sắp xếp cho trên 7.000 phương tiện, với hơn 14.000 lao động neo đậu an toàn tại các bến từ Quảng Ninh đến Nam Định. Tính đến 6h sáng 11/8, khu vực được dự báo ảnh hưởng của bão số 2 chưa ghi nhận thiệt hại, chưa xảy ra các sự cố đối với tàu thuyền trên biển...

Ông Nguyễn Văn Tiến phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, đề nghị đối với tuyến biển, đảo, các đơn vị, chức năng cần thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thông báo đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp khi đảm bảo an toàn.

Đối với khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục theo dõi thời tiết, sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa lớn; kiểm tra hệ thống thoát nước, tổ chức tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp...

"Đối với miền núi phía Bắc, các địa phương cần chỉ đạo lực lượng xung kích rà soát, khơi thông các dòng chảy, các điểm bị tắc nghẽn trên các sông suối, kiểm tra rà soát, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm và canh gác, hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông an toàn tại các trọng điểm xung yếu", ông Tiến nói.