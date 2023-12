Miền Bắc tăng nhiệt tuần tới

Ngày 25/12, miền Bắc tiếp tục hửng nắng và rét khô, nền nhiệt tăng nhẹ so với những ngày qua. Ban ngày, khu vực đạt mức nhiệt cao nhất 17-20 độ C, nhưng vẫn ghi nhận mức nhiệt rất thấp về đêm và sáng sớm, ở ngưỡng 9-12 độ C.

Tại miền núi, nhiệt độ ban đêm chưa được cải thiện, vẫn thấp nhất 5-8 độ C. Riêng khu vực núi cao có nơi dưới 2 độ C, tiếp tục cảnh báo băng giá và sương muối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong tuần này, thời tiết chủ đạo ở miền Bắc là rét sâu về đêm, ban ngày hửng nắng. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối lớn, khung nhiệt độ tại đồng bằng dao động 9-20 độ C.

Tình trạng rét đậm, rét hại diện rộng sẽ chấm dứt sau ngày 25/12 do nhiệt độ trung bình ngày ở đồng bằng trên 15 độ C. Tuy nhiên, cảm giác giá rét vẫn kéo dài suốt cả tuần. Khu vực vùng núi và núi cao rét đậm dài ngày.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất và cao nhất ở Hà Nội trong 10 ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 25/12 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Ít mây, sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C, cao nhất 17-19 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù, ngày nắng. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 16-19 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 6-7. Trời rét đậm, vùng núi rét hại, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C; cao nhất 16-19 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc ngày nắng; phía nam nhiều mây, cục bộ mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, riêng phía bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 10-13 độ C; phía nam 13-15 độ C; cao nhất 15-18 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; phía nam 21-24 độ C; cao nhất phía bắc 20-23 độ C, phía nam 25-27 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 29-32 độ C.