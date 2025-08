Miền Bắc sắp mưa lớn điện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 3/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Một số trạm có nhiệt độ cao như Láng (Hà Nội) 38,2 độ C, Quảng Ngãi 38,3 độ C, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38,4 độ C.

Theo dự báo, ngày 4/8 khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Còn khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ chiều tối 4 đến sáng 7/8, miền Bắc mưa lớn diện rộng (Ảnh: Khánh Linh).

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 5/8, nắng nóng tại Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, còn nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Ngày 3/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa dông cục bộ. Theo dự báo, chiều và đêm nay, khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ chiều tối và đêm 4 đến sáng 7/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa lớn diện rộng (50-120mm/đợt, cục bộ trên 250mm/đợt). Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to (30-80mm/đợt, cục bộ trên 150mm/đợt).

Cơ quan này cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ và cục bộ có nơi mưa rất to trong thời đoạn ngắn, đặc biệt ở vùng núi và trung du Bắc Bộ.