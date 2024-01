Miền Bắc trải qua tháng 1 ấm hơn cùng kỳ nhiều năm

Ngày 6/1, miền Bắc duy trì tình trạng sương mù, độ ẩm cao. Thời tiết vẫn ấm lên vào ban ngày, chỉ rét về đêm và sáng sớm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa nhỏ nhưng lượng không đáng kể.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 1, không khí lạnh xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Do đó, rét đậm, rét hại khả năng vẫn xuất hiện nhưng không kéo dài nhiều ngày, đồng thời số ngày xảy ra hiện tượng này cũng ít hơn so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Trung Bộ có thể xuất hiện các đợt mưa dông, cục bộ mưa lớn kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét gây ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực bắt đầu thời kỳ mùa khô nên ít có dấu hiệu xuất hiện các đợt mưa trái mùa ở khu vực. Người dân được khuyến cáo cần sử dụng nguồn nước tiết kiệm và hiệu quả.

Miền Bắc quay trở lại trạng thái có sương mù vào sáng sớm, mưa nhỏ vài nơi (Ảnh minh họa: Tố Linh).

Dự báo thời tiết ngày 6/1 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; cao nhất 21-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 21-24 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 24-27 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 22-25 độ C; phía nam có nơi trên 25 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía nam ngày nắng, mưa rào vài nơi về đêm. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 27-30 độ C, phía nam có nơi trên 30 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, mưa rào vài nơi chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, mưa rào vài nơi chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.