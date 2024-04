Miền Bắc mưa dông, miền Trung nóng 39 độ C

Tối và đêm 21/4, nhiều nơi ở miền Bắc tiếp diễn tình trạng mưa rào kèm dông, cục bộ mưa lớn với lượng phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm. Dù vậy, khu vực ít nguy cơ hứng chịu dông lốc mạnh như đêm 20/4, xác suất mưa khoảng 40-60%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 22/4, miền Bắc tiếp tục oi nóng, nắng ráo. Riêng Tây Bắc Bộ vẫn nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C. Mưa dông vẫn có nguy cơ xuất hiện về chiều tối và đêm.

Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất 35-40%, đi kèm hiệu ứng gió phơn gây cảm giác khó chịu, khô nóng.

Nhiều khả năng, nắng nóng diện rộng trở lại Bắc Bộ từ ngày 26/4. Lúc này, nắng nóng cũng gia tăng về cường độ tại nhiều nơi trên cả nước và duy trì tình trạng này qua kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Dự báo thời tiết tại Hà Nội trong 5 ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Cơ quan khí tượng cho biết những ngày qua, mực nước trên một số sông ở Trung Trung Bộ đã xuống dưới hoặc tương đương với mực nước thấp nhất lịch sử như: sông Vu Gia tại Ái Nghĩa; sông Thu Bồn tại Giao Thủy (Quảng Nam).

Hạn hán làm giảm năng suất, sản lượng cây trồng, giảm diện tích gieo trồng, tăng chi phí sản xuất nông nghiệp; tăng giá thành và giá cả các lương thực; giảm tổng giá trị sản phẩm chăn nuôi. Tình trạng này cũng gây khó khăn cho các nhà máy thủy điện trong quá trình vận hành, làm suy giảm, ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến dân sinh, kinh tế - xã hội.

Tại Nam Trung Bộ, dòng chảy các sông phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm 15-87%. Tình trạng mực nước trên một số sông xuống dưới hoặc tương đương mức lịch sử cũng xuất hiện ở Tây Nguyên.

Trong khi đó theo dự báo, trong các ngày 21-30/4, lượng mưa ở Trung Bộ và Tây Nguyên chỉ dao động 10-30mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều tỉnh, thành phố có mức độ rủi ro thiên tai do hạn hán ở cấp 2 gồm: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Phú Yên, Gia Lai.

Các tỉnh khác thuộc Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có rủi ro thiên tai do hạn hán cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 22/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, vùng núi mưa to. Ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng. Từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng, nắng nóng gay gắt và có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 36-39 độ C, phía bắc có nơi trên 39 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 34-37 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.