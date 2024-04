Nắng nóng giảm dần, miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Ngày 3/4, nắng nóng gay gắt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nhiều nơi tiếp tục ghi nhận mức nhiệt cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Phù Yên (Sơn La) 41,6 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40,5 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 41 độ C...

Trong khi đó, thời tiết dễ chịu hơn ở khu vực Đông Bắc Bộ. Nắng nóng giảm nhẹ so với một ngày trước, mức nhiệt cao nhất chỉ ở ngưỡng 35 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 4/4, tình trạng nắng nóng được thu hẹp và giảm cường độ ở miền Bắc, chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Những nơi khác tiếp diễn oi nóng và nắng ráo nhưng nền nhiệt giảm, cao nhất 31-33 độ C.

Trong khi đó, cường độ nắng nóng tiếp tục gay gắt ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất dao động 35-37 độ C.

Nắng nóng bắt đầu suy giảm tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ từ ngày 4/4, nhưng khu vực vẫn duy trì thời tiết nắng ráo và oi nóng (Ảnh: Hữu Nghị).

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 5/4, nắng nóng ở khu vực Hòa Bình và Thanh Hóa giảm dần. Trong khi đó, tình trạng này còn tiếp diễn ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và từ Nghệ An đến Phú Yên đến khoảng ngày 6-7/4.

Đáng lưu ý vào cuối tuần này (khoảng từ chiều tối 5/4), một đợt không khí lạnh cường độ yếu tràn về, kèm hội tụ gió trên cao gây giảm nhiệt và mưa dông ở miền Bắc. Do mưa xuất hiện sau đợt nắng nóng, người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Biểu đồ dự báo nền nhiệt tại Hà Nội trong 10 ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 4/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất phía bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía nam 32-35 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.