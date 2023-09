Miền Bắc bước vào cao điểm đợt mưa lớn

Ngày 12/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa bước vào cao điểm của đợt mưa lớn diện rộng. Trọng tâm mưa nằm ở khu vực Đông Bắc Bộ với tổng lượng mưa trong hai ngày tới phổ biến 40-90mm. Một số nơi mưa rất to trên 150mm.

Đáng lưu ý, đêm 13/9, mưa dông tiếp diễn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và lan rộng ra khu vực Nghệ An. Lượng mưa phổ biến 15-30mm trong 24 giờ, có nơi trên 50mm.

Từ ngày 14/9, mưa lớn có khả năng giảm dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đồng thời, mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Hôm nay, mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ giảm về lượng. Khu vực chỉ còn xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, ít nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ. Trong khi đó, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tăng nhiệt, nắng nóng xuất hiện với nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Miền Bắc bước vào cao điểm của đợt mưa lớn, người dân đề phòng nguy cơ ngập úng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên biển, mưa rào và dông xuất hiện ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngoài ra, vùng biển từ Bình Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng biển phía tây của khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-3m. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong bản tin dự báo thời tiết trong một tháng tới (11/9-10/10), cơ quan khí tượng cho biết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng ghi nhận nhiệt độ cao hơn 0,5-1 độ C so với cùng kỳ; Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 0,5 độ C.

Cùng với đó, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm 10-30%, có nơi cao hơn.

Trong một tháng tới, Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Những hình thái này có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ.

Từ giữa tháng 9, nắng nóng ở Trung Bộ cũng có xu hướng suy giảm, chỉ còn xảy ra cục bộ, ít gay gắt, không kéo dài.

Trong thời kỳ này, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển thuộc Biển Đông, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của bà con ngư dân.

Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.