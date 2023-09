Mưa dông kéo dài thêm 3 ngày ở miền Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm 10/9 và ngày 11/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn tình trạng mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa chưa có dấu hiệu giảm khi vũ lượng dao động ở ngưỡng 20-40mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Đêm 11/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Ngày 12-13/9, khu vực nhiều khả năng bước vào cao điểm của đợt mưa lớn diện rộng, sau đó giảm dần.

Cùng lúc, mưa dông cũng được dự báo gia tăng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Như vậy, thời tiết tuần này ở nhiều nơi trên cả nước diễn biến xấu khi mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi, kéo dài nhiều ngày.

Thời tiết Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, âm u và ít khả năng có nắng nóng trong 10 ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 11/9 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Có mây, có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa lớn tập trung về chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía nam có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào kèm dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa lớn. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa lớn. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.