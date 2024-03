Miền Bắc ấm thêm 2 ngày rồi lại đón không khí lạnh

Ngày 5/3, tình trạng sương mù và mưa phùn tiếp diễn vào sáng sớm tại các tỉnh, thành phố Bắc Bộ. Mức nhiệt lúc rạng sáng vẫn ở mức thấp nhất 16-18 độ C. Trưa và chiều, trời hửng nắng khiến nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng 26-28 độ C.

Hôm nay, một số nơi ở Tây Bắc có thể ghi nhận nắng nóng cục bộ trên 35 độ C khi vùng thấp nóng phía tây phát triển. Ở những khu vực khác, nền nhiệt cao nhất 26-30 độ C, trời ấm lên rõ rệt.

Dù vậy, độ ẩm tăng cao kèm hiện tượng nghịch nhiệt khiến ô nhiễm không khí khả năng tiếp diễn ở nhiều khu vực đô thị, trong đó có Hà Nội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết miền Bắc duy trì nền nhiệt cao, nắng ấm về trưa và chiều trong hai ngày 5-6/3. Từ ngày 7/3, một đợt không khí lạnh mới xuất hiện khiến khu vực tái diễn thời tiết rét buốt.

Một số nơi ở Tây Bắc có thể ghi nhận nắng nóng trong ngày 5/3, khi mức nhiệt cao nhất tăng cao trên 35 độ C (Ảnh minh họa: Nam Anh).

Dự báo thời tiết ngày 5/3 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 26-28 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; cao nhất 27-30 độ C, riêng Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù; riêng đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ, mưa phùn sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất phía bắc 29-32 độ C, phía nam 32-35 độ C; riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, riêng Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, miền Đông 34-36 độ C.