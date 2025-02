Hà Nội không còn công an quận, huyện từ ngày 1/3

Ngày 27/2, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch 270 triển khai thực hiện Kế hoạch số 282 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an đơn vị, địa phương, từ ngày 1/3, Công an Thủ đô không tổ chức công an cấp huyện.

Theo đó, Kế hoạch số 270 đã xác định nhiệm vụ cụ thể đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là vai trò trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy của từng đơn vị; đảm bảo tính thống nhất cao của toàn lực lượng công an.

Đồng thời, Công an Hà Nội định ra tổng thể các công việc cần thực hiện xoay quanh vấn đề Việc - Người - Tài chính, tài sản, theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Rà soát, kiểm đếm, thống kê công việc, hồ sơ, cán bộ, tài chính, tài sản của công an cấp huyện.

Giai đoạn 2: Tiếp nhận nguyên trạng việc, cán bộ, tài chính, tài sản từ công an cấp huyện về các phòng chức năng thuộc công an thành phố theo chức năng, nhiệm vụ.

Giai đoạn 3: Chuyển giao việc, cán bộ, tài chính, tài sản giữa các phòng thuộc công an thành phố với công an cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, phân công, phân cấp mới.

Trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm (Ảnh minh họa: T.P.).

Theo Công an Hà Nội, đến nay, công an thành phố cơ bản đã hoàn thành các nội dung nhiệm vụ của Giai đoạn 2 Kế hoạch số 270, cũng như hoàn thành các điều kiện cho việc triển khai sắp xếp bộ máy theo mô hình mới.

Thông tin thêm, Công an Thủ đô cho biết đã nhận được đề nghị của 25 trưởng phòng và tương đương, trưởng công an cấp huyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi, xin được bố trí giữ chức vụ thấp hơn; 8 phó trưởng phòng, phó trưởng công an quận, huyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi.

Trước đó, cũng đã có 11 phó trưởng phòng, phó công an cấp huyện tự nguyện có đơn xin nghỉ công tác trước hạn tuổi, kể từ tháng 1 để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cán bộ của công an thành phố.

Trong đó, người cao tuổi nhất còn 7 tháng công tác; ít tuổi nhất còn 12 năm 6 tháng công tác.