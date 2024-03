Miền Bắc rét buốt, Trung Bộ mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 2/3, miền Bắc tiếp tục trải qua thời tiết rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ nhưng không đáng kể, duy trì mức thấp nhất ở đồng bằng và trung du là 11-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Mưa nhỏ cũng tiếp diễn nhưng giảm so với một ngày trước. Ban ngày, mức nhiệt cao nhất chạm ngưỡng 18 độ C. Riêng các tỉnh Điện Biên và Lai Châu, nền nhiệt vẫn ở mức cao 23-26 độ C.

Từ ngày 3/3, không khí lạnh dần suy yếu nên thời tiết khu vực được cải thiện rõ rệt. Đầu tuần tới, nền nhiệt tại miền Bắc tăng nhanh lên đến 23-26 độ C, trời nắng.

Đáng lưu ý, trong hôm nay, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên các vùng biển, gió mạnh và sóng lớn tiếp tục có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết ở miền Bắc được cải thiện rõ rệt từ ngày 3/3, thuận lợi cho người dân vui chơi (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 2/3 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa vài nơi, rét đậm. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, cao nhất 16-18 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trời rét, riêng Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 15-18 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 23-26 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 6 độ C; cao nhất 15-18 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc mưa vài nơi, trời rét; phía nam mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 13-16 độ C, phía nam 16-19 độ C; cao nhất phía bắc 17-20 độ C, phía nam 20-23 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mưa rào và có nơi có dông. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 26-29 độ C, phía nam 29-32 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, riêng Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, đêm mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, miền Đông 35-37 độ C.