Miền Bắc ấm lên trước khi đón thêm không khí lạnh cuối tuần

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 15/1, miền Bắc tiếp diễn mưa nhỏ, đồng thời sương mù xuất hiện vào sáng sớm. Khu vực có xu hướng ấm lên, độ ẩm trong không khí vẫn ở ngưỡng cao.

Các hiện tượng trên có thể khiến tình trạng ô nhiễm không khí quay trở lại, đặc biệt tại các đô thị như Hà Nội.

Hiện tượng mưa phùn, mưa nhỏ còn duy trì ở miền Bắc đến khoảng ngày 17/1. Sau đó, khu vực hửng nắng 2-3 ngày, rồi tiếp tục đón không khí lạnh vào cuối tuần.

Chuyên gia cảnh báo đợt không khí lạnh xuất hiện vào ngày 21/1 có thể kéo nền nhiệt tại Bắc Bộ xuống ngưỡng thấp dưới 15 độ C tại đồng bằng, vùng núi cao rét đậm, rét hại. Đợt rét này khả năng kéo dài nhiều ngày.

Tương tự, các địa phương Trung Bộ có thể mưa rào rải rác trong các ngày 16-17/1 và 21-24/1. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết chủ đạo là nắng ráo, chỉ xuất hiện mưa vài nơi về chiều tối và đêm.

Nhiệt độ tại Hà Nội duy trì mức cao nhất 23-25 độ C, sau đó giảm mạnh từ ngày 21/1 (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 15/1 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Sáng sớm mưa nhỏ, sương mù, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 19-22 độ C, riêng Tây Bắc 23-26 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc mưa phùn, sương mù; phía nam hửng mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Phía nam ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ C, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận 30-32 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C.