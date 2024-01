Miền Bắc mưa rét đến khi nào?

Ngày 13/1, miền Bắc bước vào ngày thứ 4 của đợt mưa rét kéo dài do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Thời tiết mưa phùn, mưa rào tiếp diễn, độ ẩm cao trên 80%. Nền nhiệt thấp nhất duy trì ở ngưỡng 16-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Theo biểu đồ nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày tới, nhiệt độ tại miền Bắc tăng nhẹ, thời tiết có xu hướng ấm hơn vào ban ngày. Tuy nhiên, mưa rào và mưa phùn vẫn tiếp diễn, có thể kéo dài đến khoảng ngày 17/1.

Thời tiết ẩm ướt dài ngày có thể gây bất tiện cho người dân khi tham gia giao thông, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe.

Miền Bắc trải qua ngày thứ 4 trong thời tiết mưa rét cả ngày (Ảnh: Vân Hương).

Trong bản tin dự báo thời tiết từ nay đến ngày 10/2, cơ quan khí tượng cho biết nhiệt độ trung bình trên toàn quốc cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm.

Trong một tháng tới, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn cùng kỳ, do đó Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có ít ngày rét đậm, rét hại. Ngược lại, tổng lượng mưa ở hai khu vực này lại phổ biến cao hơn trung bình 10-20mm, riêng Tây Bắc Bộ cao hơn 20-30mm.

Tại Trung Bộ, tổng lượng mưa thấp hơn 10-20mm, riêng từ Quảng Nam đến Khánh Hòa thấp hơn 20-40mm so với cùng kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng phổ biến ít mưa.

Hôm nay (13/1), mực nước tại ven biển phía Đông Nam Bộ xu hướng tăng với độ cao lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,15-4,2m

Ảnh hưởng của triều cường, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều. Hiện tượng này cũng làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực.

Dự báo thời tiết ngày 13/1 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa rào, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 18-20 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 19-22 độ C, riêng Tây Bắc 22-25 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa rào, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 18-21 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc mưa rào rải rác, phía nam hửng mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 21-24 độ C, phía nam 25-28 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng; phía nam ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 27-30 độ C, phía nam có nơi trên 30 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 31-34 độ C.