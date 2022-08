Máy bay từ Hà Nội đi Nhật phải quay đầu để cấp cứu một trẻ em

Theo đó, chuyến bay VN384 với 145 hành khách khởi hành từ sân bay Nội Bài. Khi bay đến khu vực Nam Ninh - Trung Quốc, tổ bay thông báo có một trẻ em 10 tuổi người Nhật bị chảy máu cam.

Tổ tiếp viên đã lập tức phối hợp hỗ trợ cấp cứu cho hành khách ngay trên máy bay. Tuy nhiên, do hành khách có hiện tượng chảy máu không ngừng, tổ bay đã quyết định cho máy bay quay trở lại Nội Bài để nhận sự trợ giúp y tế từ mặt đất.

Ngay khi nhận được thông báo, đại diện Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài đã triển khai các đơn vị sẵn sàng phối hợp tiếp cận máy bay nhanh nhất. Hành khách sau đó được bác sĩ quyết định chuyển về cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội. Để hỗ trợ hành khách một cách tốt nhất, Vietnam Airlines đã bố trí nhân viên đi cùng.

Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của khách đã ổn định và tiếp tục ở lại viện để theo dõi thêm. Được biết hành khách là một em bé 10 tuổi người Nhật, đi cùng mẹ và chị gái.

Do quay lại để cấp cứu khách trẻ em, chuyến bay VN384 sau đó đã khởi hành chậm hơn 4,5 tiếng so với kế hoạch ban đầu, ảnh hưởng tới kế hoạch đi lại của các hành khách khác trên chuyến bay.

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hành khách, Vietnam Airlines đã triển khai các phương án cụ thể phục vụ khách nhỡ nối chuyến, đặt lại chuyến bay mới, phục vụ khách sạn cho khách tại Hà Nội, hoặc vận chuyển khách về nhà.

Mặc dù không có được một hành trình như mong đợi nhưng tất cả hành khách trên chuyến bay VN384 đều thể hiện sự ủng hộ đối với cách xử lý của tổ bay, tiếp viên cũng như đại diện hãng tại sân bay Nội Bài.

Chia sẻ về quyết định thông báo cho cơ trưởng quay lại Nội Bài, tiếp viên trưởng Đoàn Thị Kim Thơ nói: "Trong mọi trường hợp an toàn của hành khách luôn được ưu tiên số một. Tình hình của hành khách nhí không an toàn khi máu chảy liên tục, trên chuyến bay không có bác sĩ, hành trình dài 5 tiếng sẽ gây nguy hiểm rất lớn cho sức khỏe của bé. Để đảm bảo an toàn cho bé, tổ bay đã nhanh chóng quyết định quay đầu về Nội Bài để đưa bé đi cấp cứu kịp thời. Tôi rất vui khi được biết hiện tại sức khỏe của bé đã ổn định".