Manulife hoàn trả hơn 800 tỷ đồng sau khi bị tố "lừa hợp đồng bảo hiểm"

Chiều 3/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, đã trả lời phóng viên Dân trí bên lề cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ về kết quả xác minh vụ việc hàng trăm người dân gửi đơn tố cáo Công ty bảo hiểm Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) "hô biến" tiền gửi tiết kiệm của khách thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, hiện nay công an đã tiếp nhận 579 đơn tố cáo và đã xử lý.

Ông thông tin theo báo cáo của Manulife, tính đến 31/5, đơn vị này đã tiếp nhận 6.060 khiếu nại về hợp đồng bảo hiểm. Số khiếu nại Manulife đã hoàn thành giải quyết là 3.553 hợp đồng.

Người dân mang đơn tố cáo bảo hiểm Manulife và Ngân hàng SCB tới Công an TPHCM (Ảnh: Hải Long).

"Manulife đã hoàn trả một số lượng tiền khá với hơn 800 tỷ đồng và đang giải quyết 2.507 hợp đồng có khiếu nại", Trung tướng Tô Ân Xô cho biết.

Ông nói thêm Bộ Công an đã đề nghị Bộ Tài chính yêu cầu Manulife và các tổ chức liên quan tiếp nhận các đơn kiến nghị tố cáo của khách hàng, không để khách hàng tụ tập đơn người.

Mặt khác, cơ quan chức năng đề nghị khách hàng có đơn khiếu nại, tố cáo trong vụ việc này trực tiếp đến điểm tiếp nhận của Manulife để gửi đơn, không tụ tập đông người gây mất trật tự, nghiêm cấm cá nhân có liên quan tụ tập lôi kéo tụ tập gây mất an ninh.

Bộ Công an giao công an các địa phương phối hợp Manulife tổ chức liên quan đảm bảo an ninh trật tự tại những điểm nhận đơn.

Việc hàng trăm khách hàng đồng loạt gửi đơn tố cáo Công ty bảo hiểm Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) "bắt tay nhau" trong việc lừa khách hàng gửi tiết kiệm, "hô biến" tiền gửi tiết kiệm của khách thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, là vấn đề được Dân trí liên tục phản ánh thời gian qua.

Trả lời phóng viên Dân trí một tháng trước, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khẩn trương xác minh vụ việc này.

C03 cũng được giao làm việc với các tập thể, cá nhân liên quan, đánh giá và phân loại xử lý đơn tố cáo của người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết nhiều người dân đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo hành vi của Công ty bảo hiểm Manulife và Ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Nội dung tố cáo là các cá nhân gửi tiết kiệm tại Ngân hàng SCB khi đến thời hạn tất toán, đã được nhân viên Ngân hàng SCB tư vấn sai sự thật, mời gọi khách hàng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang gói đầu tư sinh lời cao do SCB phát hành. Hình thức này được tư vấn tương tự gửi tiết kiệm, nhưng thực chất là hợp đồng bảo hiểm với Manulife Việt Nam.

Đến những năm tiếp theo, khi Manulife yêu cầu khách hàng tiếp tục đóng phí bảo hiểm, các cá nhân này mới biết mình đã ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chứ không phải gói đầu tư tiết kiệm như nhân viên Ngân hàng SCB tư vấn.

Lúc này, khách hàng không thực hiện được việc rút tiền, và nếu không đóng tiền tiếp trong 60 ngày, số tiền đầu tư trước đó sẽ bị mất.

Do vậy, các cá nhân này cho rằng Ngân hàng SCB đã móc nối với Công ty Manulife có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.