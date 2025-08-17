Lưu thông trên cao tốc từ Hà Nội đến Đà Nẵng phải trả phí những đoạn nào?

Theo dự kiến, đến ngày 19/8, hai dự án thành phần cao tốc Vũng Áng - Bùng (nối Hà Tĩnh - Quảng Trị) và cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (qua địa phận Quảng Trị) sẽ chính thức thông xe. Cùng với các tuyến đã hoàn thành trước đó, đường bộ cao tốc Bắc - Nam sẽ thông suốt từ Hà Nội đến Đà Nẵng.

Trên tuyến cao tốc từ Hà Nội đi Đà Nẵng, ngoài các đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội); Cầu Giẽ - Ninh Bình (nối Hà Nội - Ninh Bình), đến nay có thêm cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (nối Nghệ An - Hà Tĩnh) thực hiện việc thu phí.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Ảnh: Dương Nguyên).

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thu phí chính thức từ ngày 5/1. Mức thu phí 1.700-6.460 đồng/km tùy loại xe.

Nếu đi hết đoạn cao tốc này, xe dưới 12 chỗ, xe tải trọng dưới 2 tấn, xe buýt sẽ phải trả khoảng 84.000 đồng. Các loại phương tiện còn lại phải trả 109.000-318.000 đồng tùy loại xe.

Các đoạn còn lại trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Hà Nội đến Đà Nẵng đã khai thác nhưng chưa thu phí gồm: Cao Bồ - Mai Sơn (Ninh Bình); Mai Sơn - Quốc lộ 45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa); Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa); Bãi Vọt - Hàm Nghi (Hà Tĩnh); Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh); Bùng - Vạn Ninh (Quảng Trị); Cam Lộ - La Sơn (nối Quảng Trị - Huế) và La Sơn - Túy Loan (nối Huế - Đà Nẵng).

Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài khoảng 2.063km, chạy dọc đất nước từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

Tuyến đường được chia thành nhiều dự án thành phần, triển khai theo từng giai đoạn, nhằm huy động tối đa nguồn lực, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đây là dự án giao thông mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ sẽ chính thức thông xe vào ngày 19/8 (Ảnh: Tiến Thành).

Cao tốc Bắc - Nam cũng sẽ góp phần giảm tải cho quốc lộ 1A, tuyến huyết mạch vốn đã quá tải trong nhiều năm qua. Đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa nhanh chóng, tiết kiệm chi phí logistics.

Không chỉ tạo đột phá về giao thông, cao tốc Bắc - Nam còn mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương nhờ hạ tầng thuận lợi. Du lịch, thương mại, dịch vụ cũng sẽ được hưởng lợi lớn, bởi việc đi lại giữa các trung tâm văn hóa, di sản và điểm đến nổi tiếng trở nên dễ dàng hơn.