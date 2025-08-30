Lũ "thổi" bay ngầm tràn khiến hơn 300 hộ dân ở Gia Lai bị chia cắt

Ngày 30/8, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, xác nhận một ngầm tràn tại suối Đăk Pi Hao, thuộc thôn Mơ Nang 2, xã Ia Pa, đã bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 38m. Sự cố này đã khiến hơn 300 hộ dân của thôn Mơ Nang 2 bị chia cắt hoàn toàn, không thể lưu thông.

Theo ông Mạnh, mực nước suối vẫn đang dâng cao, gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả.

Ngầm tràn qua suối Đăk Pi Hiao sạt lở khiến hơn 300 hộ dân bị chia cắt (Ảnh: Hoàng Thanh).

Chính quyền xã đã cử lực lượng xuống kiểm tra hiện trường sạt lở và túc trực tại hai đầu ngầm tràn để ngăn chặn người dân và phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

“Xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan để ngay khi nước rút, công tác khắc phục ngầm tràn sẽ được triển khai kịp thời, giúp người dân sớm ổn định việc đi lại. Trước mắt, xã chỉ đạo lực lượng chức năng đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân thôn Mơ Nang 2 trong thời gian bị chia cắt”, ông Mạnh chia sẻ.