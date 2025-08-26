Lũ dâng sát quốc lộ 7, di dời khẩn cấp 70 hộ dân ven sông Lam

Sáng 26/8, trên dọc tuyến quốc lộ 7 qua xã Con Cuông (Nghệ An), dòng nước sông Lam đục ngầu cuồn cuộn, áp sát mặt đường. Từng cơn mưa vẫn trút xuống khiến nhiều đoạn nước chỉ còn cách mặt đường chừng vài chục cm.

Chủ tịch UBND thị trấn Con Cuông, ông Trần Anh Tuấn, cho hay nước sông Lam áp sát quốc lộ 7, nguy cơ ngập lụt lớn, vì vậy chính quyền đã triển khai phương án di dời dân khẩn cấp.

Nước dâng cao ở xã Con Cuông (Ảnh: Dũng Nguyễn).

“Mực nước sông Lam đã ngấp nghé quốc lộ 7. Chúng tôi phải triển khai ngay phương án di dời khoảng 70 hộ dân đến nơi an toàn trước khi nước lũ dâng cao”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, lượng mưa dồn dập suốt nhiều ngày qua kết hợp với thủy điện Khe Bố xả lũ lớn khiến mực nước sông Lam dâng nhanh bất thường. Những khu vực có nguy cơ cao là thôn Vĩnh Hoàn, khối 2 và khối 4 - nơi hàng chục hộ dân sinh sống ven bờ sông.

Người dân xã Con Cuông dọn đồ chạy lũ (Ảnh: Dũng Nguyễn).

Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng công an, dân quân túc trực hỗ trợ bà con vận chuyển đồ đạc và hướng dẫn di chuyển. Các điểm tránh trú tại nhà văn hóa, trường học và trụ sở cơ quan đã được chuẩn bị, sẵn sàng tiếp nhận người dân sơ tán.