Lớp học đặc biệt trên khoảnh sân nhỏ của thầy giáo công an

Đại úy Vũ Văn Chính, giảng viên tiếng Anh Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an), là một trong 22 cán bộ của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, với tinh thần xung phong được tăng cường về các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự trong đợt 2, giai đoạn 2023-2025.

Đại úy Vũ Văn Chính được phân công công tác tại xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Lớp học đơn sơ của vị Đại úy công an xã vùng cao biên giới (Ảnh: Dương Đinh).

Sau khi nhận công tác, qua nắm bắt địa bàn, Đại úy Chính biết các em học sinh vùng cao biên giới còn chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn trong cuộc sống và học tập, nhất là học ngoại ngữ, vì vùng này luôn thiếu giáo viên tiếng Anh đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Có chuyên môn sâu dạy tiếng Anh, Đại úy Chính suy nghĩ "mình ở tập thể, xa gia đình, sau giờ làm việc và ngày nghỉ nếu không có vụ án, vụ việc đột xuất thì có rất nhiều thời gian giúp các em học sinh được phụ đạo thêm kiến thức ngoại ngữ".

Đại úy Chính cũng cho rằng việc dạy học cho các em sẽ góp phần đưa công an cơ sở gần dân và hiểu dân hơn.

Để thực hiện được việc dạy học, Đại úy Chính nhắm đến khoảng sân rộng có mái che của nhà Phó chủ tịch xã Nậm Ban Nguyễn Văn Đài. Bảng và bàn ghế anh Chính mượn lại đồ đạc cũ của các trường học đang thừa và chính anh sẽ sửa lại; phấn anh nhờ đồng nghiệp mua giúp ở phố huyện.

Đại úy Chính lên lớp sau giờ làm việc và ngày nghỉ (Ảnh: Dương Đinh).

Tháng 12/2023, Đại úy Chính báo cáo ban chỉ huy Công an Nậm Ban rồi gặp anh Nguyễn Văn Đài bày tỏ tâm nguyện muốn dạy học cho các em học sinh.

"Thật may khi đó vị phó chủ tịch xã đã hồ hởi đồng thuận và chia sẻ thêm tại bản Nậm Ô (bản trung tâm xã) có khoảng 6 cháu đang rất cần phụ đạo môn ngoại ngữ. Với sự giúp sức của phụ huynh học sinh và công an xã, tôi đã mở được một lớp học đơn sơ giúp các em có nơi học tập", Đại úy Chính chia sẻ.

Từ tháng 12/2023, tại lớp học đơn sơ ấy, anh Chính dạy các em nhỏ mỗi tuần 3 buổi. Các trò hào hứng đến với người thầy đặc biệt mang quân phục màu mạ non.

Anh Nguyễn Văn Đài, Phó chủ tịch xã Nậm Ban, cho biết: "Lớp chỉ có một thầy 6 trò; các em ham học nên việc phụ đạo nhanh có kết quả tốt. Những kiến thức căn bản về từ vựng và ngữ pháp, nghe, nói, đọc viết của các em được nâng lên rõ rệt. Các em nhỏ đã tự tin, thích thú hơn trong giao tiếp tiếng Anh, các bậc phụ huynh cũng rất tin tưởng và quý thầy Chính".

Các em học sinh trong lớp học đơn sơ của thầy giáo Chính (Ảnh: Dương Đinh).

Đại úy Chính cho biết, sau khi biết thông tin về lớp học, có thêm một số phụ huynh muốn gửi con học tại lớp của anh. Dự kiến dịp hè tới anh sẽ mở thêm một lớp ngoại ngữ kết hợp công an xã dạy kỹ năng sống, tuyên truyền phòng chống ma túy, bạo lực học đường.

"Tôi mong muốn nâng cao nhận thức pháp luật và truyền cảm hứng học tập cho các em, thông qua các môn học nói chung và môn tiếng Anh nói riêng", Đại úy Chính chia sẻ.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, bên cạnh việc duy trì dạy học môn tiếng Anh, Đại úy Chính đã tâm huyết góp sức cùng đồng đội, tập thể Công an xã Nậm Ban hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, Công an xã Nậm Ban là đơn vị công an cấp xã tiêu biểu, duy nhất tại Lai Châu được Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xét trình Bộ Công an tặng bằng khen, vì thành tích xuất sắc trong công tác.