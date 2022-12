Long An lần đầu thu ngân sách vượt 20.000 tỷ đồng

Lần đầu tiên Long An thu ngân sách vượt mốc 20.000 tỷ đồng (Ảnh: A.X).

Ngày 11/12, thông tin với phóng viên Dân trí, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An Nguyễn Văn Thủy cho hay, dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và tình hình chiến sự thế giới, năm 2022, Long An vẫn thu ngân sách đạt con số kỷ lục, gần 22.000 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên Long An thu ngân sách vượt mốc 20.000 tỷ đồng, đạt 126% dự toán Trung ương giao, tăng 12,1% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa do Cục Thuế tỉnh Long An quản lý là 17.500 tỷ đồng, đạt 130,5% so với dự toán Trung ương giao, tăng 21,1% so với năm 2021.

Để đạt được kết quả trên, cả hệ thống chính trị tỉnh Long An đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ tích cực cho người dân, doanh nghiệp nộp thuế. Tăng cường quản lý kê khai, chống thất thu về đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế; đẩy mạnh công tác thanh tra, chống chuyển giá, quản lý nợ; tăng cường quản lý thương mại điện tử.

Do đó, công tác chống thất thu kinh doanh bất động sản được thực hiện đạt kết quả cao, nổi bật, tăng gần 3 lần so với năm 2021, tương ứng tăng khoảng hơn 1.000 tỷ đồng so với năm 2021.

Đến ngày 30/6/2022, toàn tỉnh đã thực hiện 100% chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử đối với tất cả các doanh nghiệp và hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai trên địa bàn toàn tỉnh. Đây được xem là giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác thu thuế tại địa phương.

Năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được liên tục tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để tìm cách tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn hồi phục kinh tế sau đại dịch (Ảnh: A.X).

Tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Long An khóa X vừa qua, UBND tỉnh cũng cho biết, năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt khá cao, 8,46%, quy mô nền kinh tế đứng thứ 12 cả nước. Năm 2023, Long An đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 8-8,5%.

Năm 2023, Long An cũng tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; chủ động triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dịp Tết 2023, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là theo dõi sát tình hình để có sự hỗ trợ kịp thời gia đình chính sách, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn.