Coca-Cola khởi công xây dựng nhà máy mới tại Long An

Nhà máy sản xuất nước giải khát mới của Coca-Cola - nhà máy thứ 4 tại Việt Nam - được thiết kế và xây dựng với mục đích nâng cao năng suất, tối ưu hóa tài nguyên trong sản xuất, áp dụng mô hình nhà máy thông minh và kỹ thuật hiện đại. Với tổng diện tích 19 ha, nhà máy ở Long An dự kiến đi vào hoạt động với công suất tối đa một tỷ lít sản phẩm mỗi năm.

Đại diện lãnh đạo trung ương và địa phương và lãnh đạo cấp cao Coca-Cola Việt Nam cùng thực hiện nghi thức khởi công nhà máy mới tại tỉnh Long An (Ảnh: Coca-Cola Việt Nam).

Dự án bao gồm 2 giai đoạn, giai đoạn một từ 2022 đến năm 2027, giai đoạn hai từ 2027 đến 2039. Kết thúc giai đoạn một vào năm 2027, công ty dự kiến sẽ hoàn thành 6 dây chuyền sản xuất trên 30% diện tích đất xây dựng. Đại diện Coca-Cola Việt Nam cho biết, dây chuyền sản xuất mới đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm, ứng dụng công nghệ tự động hóa tiên tiến giúp giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường, tạo thêm cơ hội việc làm và đào tạo lực lượng lao động có kỹ năng tốt hơn cho tỉnh Long An.

Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam khởi công nhà máy thứ tư tại Long An (Ảnh: Coca-Cola Việt Nam).

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông bày tỏ vui mừng khi nhà máy mới của Coca-Cola tại tỉnh Long An được khởi công: "Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định sự tin tưởng của Coca-Cola vào môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Long An, đóng góp vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực tăng trưởng trong tình hình mới. Việc khởi công xây dựng nhà máy và cam kết đầu tư lâu dài của Công ty Coca-Cola tại Việt Nam chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của Việt Nam nói chung và tỉnh Long An nói riêng trong bối cảnh các tập đoàn lớn đang có xu hướng tái định vị sản xuất, đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu".

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, ông Trần Duy Đông, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Coca-Cola Việt Nam).

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND Tỉnh Long An - nhấn mạnh: "Coca-Cola tổ chức khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại Long An là sự kiện rất đặc biệt với tỉnh nhà. Với suất đầu tư lớn vào Long An, thể hiện rõ sự cam kết đầu tư lâu dài của Coca-Cola tại Long An. Dự án cũng kéo theo những ngành công nghiệp phụ trợ và vùng nguyên liệu, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, tiêu thụ nguyên liệu địa phương, góp phần giải quyết việc làm… mang lại hiệu ứng không chỉ kinh tế mà còn xã hội".

Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Út, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Coca-Cola Việt Nam).

Nhà máy sản xuất nước giải khát Coca-Cola ở Long An được thiết kế giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường, tiết kiệm điện, nước và nguyên vật liệu thông qua việc sử dụng năng lượng mặt trời, nhiên liệu sinh khối thay thế cho nguyên liệu hóa thạch. Dự án này được phát triển thuận theo mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Long An, đồng thời đóng góp vào quá trình hiện thực hóa các cam kết giảm phát thải ròng về 0 đến năm 2030 của Việt Nam.

"Với tổng vốn đầu tư 136 triệu USD và công suất hơn một tỷ lít nước giải khát, nhà máy này sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đồ uống ngày càng cao tại miền Nam Việt Nam. Cùng với 3 nhà máy khác, chúng tôi tin tưởng rằng khoản đầu tư này sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và tỉnh Long An nói riêng và mang lại hàng nghìn việc làm cho người lao động địa phương trong 35 năm tới. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Chính phủ Việt Nam nói chung và các bộ, ban ngành liên quan nói riêng đã không ngừng chỉ đạo, hỗ trợ chúng tôi trong quá trình hoạt động suốt 28 năm qua, và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong thời gian tới", ông Peeyush Sharma, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam, chia sẻ tại buổi lễ khởi công.

Ông Peeyush Sharma, Tổng giám đốc Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam (Ảnh: Coca-Cola Việt Nam).

Với mục tiêu "Đổi mới thế giới và làm nên sự khác biệt", Coca-Cola đã triển khai nhiều dự án phát triển bền vững trong hành trình gần 30 năm có mặt tại Việt Nam. Nhà máy mới tại Long An là một trong những dự án trọng điểm của Coca-Cola nhằm tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của công ty trong hành trình phát triển bền vững cùng Việt Nam, hướng đến mục tiêu tiếp tục tạo nên những thương hiệu được yêu thích, hoạt động kinh doanh bền vững, vì một tương lai chung tốt đẹp hơn.