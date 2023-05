Lời xin lỗi của người dùng can nước mắm lừa tiền bé trai ở TPHCM

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị T.T.H. cho biết, chiều 7/5, người đàn ông trong clip đã đến nhà chị ở khu dân cư Hưng Phú (phường Phước Long B, TP Thủ Đức) để nói lời xin lỗi.

Nhân vật trong clip đến gia đình nạn nhân xin lỗi và mong được bỏ qua (Ảnh: Cắt từ clip).

Nói chuyện với gia đình chị H., người đàn ông trần tình do nhầm lẫn nên xin lỗi, trả lại tiền và xin lại can nước mắm. Người này cũng mong gia đình chị H. bỏ qua mọi chuyện, nếu không công an sẽ mời ông lên làm việc.

"Trời ơi, hôm qua chú đưa lộn chứ không phải là chú đi lừa. Nếu lừa sao chú dám ghé đây…", người đàn ông giải thích.

Gia đình chị H. đã đồng ý bỏ qua chuyện và mong ông lão không nên lặp lại những hành động như vậy.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin, chiều ngày 6/5, một người đàn ông khoảng 60 tuổi chạy xe máy mang theo can nước mắm 5 lít đến tiệm tạp hóa ở khu dân cư Hưng Phú. Tại đây, người này tiếp cận bé trai 13 tuổi (con chủ tiệm tạp hóa) rồi liên tục hỏi những câu như: "Mẹ ngủ hay đi đâu? Mẹ bán tạp hóa đúng không? Mẹ tên gì? Con tên gì? Có ai ở nhà không? Kêu mẹ ra lấy đồ"... nhằm để thăm dò.

Sau khi nắm được thông tin, người đàn ông vờ lấy điện thoại nói to: À cô H., tôi đang đứng trước cửa nè; Đang ngủ hả; Nhìn qua camera thấy hả; Đưa cho thằng T. đúng không; Rồi tiền sao, nói thằng con trai đưa hả...

Nghe người đàn ông gọi điện, bé trai tin tưởng đưa 650.000 đồng rồi nhận can nước mắm.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ bức xúc với hành vi của người đàn ông nói trên. Có nhiều người chia sẻ từng là nạn nhân của người này.