Lời kể ám ảnh của những người phát hiện 2 bộ xương khô giữa rừng

Ba người dân phát hiện ra 2 bộ xương khô khi đang đi hái lan giữa rừng Kbang (Gia Lai) gồm chị Thuật, chị Nhăk và con gái của chị Thuật - đều là người dân ở xã Hiếu, huyện Kon Plông, Kon Tum.

Từ hôm 22/8 đến nay, cả ba đều khó ngủ ngon giấc vì không quên được cảm giác hoảng hồn khi gặp phải cảnh tượng 2 bộ xương khô giữa rừng.

Vị trí phát hiện 2 bộ xương khô nằm sâu trong cánh rừng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Chị Nhăk kể, sáng 22/8, chị cùng với khoảng 7-8 người vào cánh rừng giáp ranh Gia Lai - Kon Tum để tìm lan. Do hoa lan thường mọc trên cây ở rất sâu trong rừng nên mọi người trong làng phải đi từ rất sớm.

Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, chị Nhăk và chị Thuật thấy một chiếc lán bỏ hoang giữa rừng. Lúc đó, 2 chị cùng cháu nhỏ đã đến gần để xem. Lúc đầu, các chị cũng không nhận ra điều bất thường, nhưng lại gần mới thấy 2 bộ xương khô nằm trên võng và dưới đất. Xung quanh là những vật phẩm dùng để cắm trại như dao, nồi nấu ăn...

Thấy sự việc bất thường đó, 2 chị sợ hãi đã ôm lấy nhau rồi dẫn cháu nhỏ chạy nhanh về báo với chính quyền xã Hiếu.

Hiện trường nơi phát hiện ra 2 bộ xương khô (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

"Ngày nào tôi cũng vào rừng hái lan, hái nấm, nhặt củi nhưng chưa gặp trường hợp này bao giờ cả. Hình ảnh về 2 bộ xương khô cứ ám ảnh khiến tôi không có giấc ngủ ngon. Đây cũng là một điềm xấu khi đi rừng nên chúng tôi rất lo lắng, hoang mang", chị Nhăk chia sẻ.

Theo chị Thuật, kỳ lạ là 7-8 người đi trước đều không phát hiện ra chiếc lán và 2 bộ xương khô. Chị Thuật và chị Nhăk đi sau thấy những đồ dùng bỏ hoang nên lại gần xem.

"Tôi đoán 2 người chết khô giữa rừng không phải là người ở đây vì đồ dùng được chuẩn bị rất đầy đủ và lỉnh kỉnh. Đối với những người bản địa, khi vào rừng thường mang nước và một ít thức ăn, dao để tránh việc mang vác nặng, tiết kiệm sức. Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm được danh tính để báo cho người nhà đến nhận thi thể", chị Thuật chia sẻ.

Xung quanh 2 bộ xương khô là đầy đủ những dụng cụ để sinh tồn trong rừng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Tại hiện trường còn phát hiện 2 vật mang tính tâm linh, phong thủy là tượng thần tài màu đỏ bằng nhựa và tượng tỳ hưu màu xanh ngọc (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Chị Thuật cho biết, việc vào rừng dù là mục đích gì cũng đều rất nguy hiểm. Đường trong rừng chủ yếu là đường mòn, lối nhỏ. Ẩn mình dưới lớp cỏ, lá là vô vàn sinh vật nguy hiểm như rắn, rết cho đến các loại cây có độc. Nếu những người chưa đi rừng thành thạo mà vô tình uống nước suối thì sẽ nguy cơ bị trúng độc. Lỡ va vào những cây như sơn thì toàn thân bị lở.

Chính vì vậy, khi đi rừng, mọi người cần phải đi đông người để khi gặp tai nạn có thể giúp đỡ nhau. Lúc vào rừng, phải mang nước uống và thức ăn. Tuyệt đối không được ăn thử các loại cây, quả hay nấm khi chưa biết đó là thứ gì.

Theo ông Nguyễn Thành Tấn - Trưởng Công an xã Hiếu, huyện Kon Plông, Kon Tum, lúc nhận được tin báo vụ việc từ người dân vào chiều 22/8, do đường xa và trời tối nên không thể vào được hiện trường.

Đến sáng sớm 23/8, lực lượng Công an xã Hiếu đã phối hợp với cán bộ lâm trường, dân quân xã và một số người dân địa phương tiếp cận hiện trường ngay.

Xác định tọa độ, hiện trường thuộc về lâm phần do huyện Kbang, Gia Lai quản lý, Công an xã Hiếu đã báo với Công an xã Đăk Rong, huyện Kbang để tiến hành khám nghiệm.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường 2 bộ xương khô (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Như Dân trí đã cập nhật thông tin vụ việc đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đang xác minh danh tính 2 nạn nhân.

Hai bộ xương khô được phát hiện giữa rừng là thi thể của một người đàn ông 30-50 tuổi và một cháu trai 10-15 tuổi, nhiều khả năng đây là hai cha con.

Một chiếc xe máy nghi là của 2 nạn nhân được tìm thấy trong bụi rậm ở gần hiện trường.