Lộ diện "thần Kim Quy" khổng lồ tại dự án triển lãm Top 10 châu Á ở Hà Nội

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia xây dựng tại xã Đông Hội và Xuân Canh (huyện Đông Anh, Hà Nội) là công trình quy mô lớn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, hiện đang bước vào giai đoạn thi công tăng tốc, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào tháng 7 tới đây.

Dự án được khởi công vào ngày 30/8/2024 với quy mô lên tới 90ha, công trình không chỉ là điểm nhấn hạ tầng chiến lược phía Bắc của Thủ đô mà còn được xếp vào Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Điểm nhấn kiến trúc là khối triển lãm chính mô phỏng hình tượng thần Kim Quy với 9 phân khu có tổng diện tích trên 130.000m², 4 khu công viên ngoài trời rộng hơn 20ha và nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Với quy mô và kiến trúc hiện đại bậc nhất, công trình này kỳ vọng trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm hàng đầu khu vực, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ kinh tế, văn hóa toàn cầu, là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn tầm quốc tế của Việt Nam trong thời đại hội nhập.

Mái sảnh chính của nhà triển lãm trong nhà (màu xanh, vàng) tượng trưng cho đầu của Thần Kim Quy, trong khi 8 mái sảnh phụ tượng trưng cho phần chân. Mái vòm công trình có chiều cao khoảng 56,26m tạo hình cho mai của Thần Kim Quy.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Xuân Linh - Giám đốc hiện trường phụ trách Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - cho biết, đến thời điểm hiện tại, khoảng 85% khối lượng công việc đã được hoàn thành. Tiến độ này bao gồm toàn bộ phần triển lãm trong nhà, các hạng mục ngoài trời cũng như hệ thống cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật, tạo tiền đề quan trọng để đẩy nhanh giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Toàn bộ phần kết cấu vòm của tòa nhà triển lãm chính - điểm nhấn biểu tượng của dự án - đã được hoàn thành 100%. Hiện nay, công tác hoàn thiện bên trong đang được triển khai khẩn trương, các khối phụ trợ, các thiết bị đã được lắp đặt khoảng 80%.

Ông Lê Xuân Linh chia sẻ, thách thức lớn nhất của dự án là việc triển khai một khối lượng thi công khổng lồ trong thời gian ngắn, với yêu cầu kỹ thuật rất cao.

Đặc biệt, toàn bộ hạng mục kết cấu thép đều thuộc loại siêu trường, siêu trọng. Đơn vị thi công đã phải huy động tối đa nguồn lực, vật tư, thiết bị lớn, bố trí triển khai 3 ca độc lập.

Để hoàn thành phần kết cấu đồ sộ của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, ước tính gần 24.000 tấn thép đã được lắp đặt.

Toàn bộ khung hệ kết cấu thép đều được thiết kế với hệ số an toàn bằng 2, tức gấp đôi so với tiêu chuẩn thông thường, nhằm đảm bảo độ bền vững và an toàn tuyệt đối trong vận hành lâu dài.

Quá trình thi công đòi hỏi huy động nhiều thiết bị cẩu hạng nặng, trong đó có những loại có tải trọng lên tới 500 tấn mới có thể đáp ứng yêu cầu nâng lắp những cấu kiện siêu trường, siêu trọng với độ chính xác cao,

Điểm nhấn kiến trúc phía trước sảnh chính là hồ và đài phun nước. Ngoài ra, cây xanh và hồ nước cũng được thiết kế khu vực xung quanh khu triển lãm.

Công tác vệ sinh, hoàn thiện phía mặt sảnh chính công trình đang được gấp rút triển khai, đảm bảo tiến độ bàn giao vào tháng 7.

Khu vực triển lãm ngoài trời rộng tới 20ha được thiết kế để tổ chức các sự kiện quy mô cực lớn, trưng bày các sản phẩm triển lãm siêu trường, siêu trọng. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ với 6 bãi đậu xe ngoài trời.

Điểm nhấn cảnh quan bên ngoài Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là công viên Nỏ Thần, không gian văn hóa độc đáo được thiết kế gắn với truyền thuyết An Dương Vương. Công viên được thiết kế theo hình chiếc nỏ, bên trong khuôn viên bài trí 6 chiếc nỏ khác, sắp đặt hài hòa trong tổng thể cảnh quan.

Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tọa lạc ngay cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, và chỉ mất 15 phút di chuyển đến sân bay quốc tế Nội Bài, 5 phút sang các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ thông qua cầu Tứ Liên trong quy hoạch.

Khi hoàn thành và đi vào khai thác, Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia sẽ là biểu tượng phát triển mới. Đồng thời được kỳ vọng là cầu nối quan trọng để các doanh nghiệp toàn cầu, các quốc gia tăng cường gặp gỡ, mở rộng cơ hội giao thương, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam.