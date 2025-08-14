Lộ diện doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất đẹp bậc nhất bên sông Hàn

Ngày 14/8, UBND thành phố Đà Nẵng công khai thông tin ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 16 Bạch Đằng, phường Hải Châu.

Theo đó khu đất được Công ty cổ phần dịch vụ Phúc Tín đấu giá thành công với giá hơn 200 triệu đồng/m2, tương đương hơn 359 tỷ đồng.

Khu đất 16 Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã được đấu giá thành công (Ảnh: A Núi).

Mức giá khởi điểm được thành phố xác lập là hơn 310 tỷ đồng (173,2 triệu đồng/m2), con số được Công ty cổ phần dịch vụ Phúc Tín đưa ra vượt mức khởi điểm gần 49 tỷ đồng.

Số tiền trúng đấu giá cũng tăng gấp nhiều lần so với thời điểm tháng 2, với giá khởi điểm khi đó là 59,2 triệu đồng/m2 (tương đương hơn 106,3 tỷ đồng).

Khu đất “vàng” có diện tích 1.795m2, là loại đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng 50 năm, với chức năng công trình trên đất là văn phòng, khách sạn cao cấp, căn hộ du lịch và các chức năng dịch vụ du lịch khác.

Với hai mặt tiền đường Bạch Đằng và đường Trần Phú, khu đất sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm thành phố, nằm ngay bên sông Hàn và kết nối trực tiếp với các trục giao thông, dịch vụ - du lịch trọng điểm của thành phố.

Theo phương án đấu giá đã được công bố, thành phố khuyến khích người trúng đấu giá nghiên cứu tăng khoảng lùi xây dựng lớn hơn so với quy định, nhằm tạo không gian thông thoáng cho các tuyến phố, tăng mảng xanh cho công trình và chỗ đậu xe.